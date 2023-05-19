藤原浩接捧Supreme出暗黑Tamagotchi　重溫教父歷代經典黑色聯乘

【藤原浩/ 他媽哥池/ Tamagotchi】Y2K時裝如日中天，連帶90年代末期到2000年代初的生活產物一併回歸，最鮮明例子首推他媽哥池Tamagotchi，一隻玩法近乎「低B」的電子雞，卻竟然連Supreme也要搶先要和它合作出別注，認真巴閉。

而最新消息，就連教父藤原浩都要加入戰場，推出fragment design專屬Tamagotchi。



藤原浩最愛黑色人所共知。（Hiroshi Fujiwara）

這枚以fragment design掛帥的Tamagotchi電子玩具，以藤原浩最愛的黑色作主色調。（Hiroshi Fujiwara）

連Supreme都搶先要和Tamagotchi Crossover出別注。（Supreme）

這枚跟fragment design聯乘的Tamagotchi電子玩具，以藤原浩最愛的黑色作主色調，再以白色作為點綴，對比鮮明，也搶眼有型，再於上方當眼位置印上招牌閃電圖案，虛榮感滿載。可惜藤原浩目前尚未公布任何相關開售消息，看來都需要再等待多一段時間了。

Louis Vuitton × fragment design。（Louis Vuitton）

貴為裏原宿教父，藤原浩堪稱聯乘文化始祖，無論是早期GOODENOUGH年代，還是往後的Head Porter、Nike HTM或fragment design，他都總有能力策動精彩絕倫的聯乘，無論是那一類作品也好，教父之設計美學每每好像今次黑魂版Tamagotchi一樣，以黑色作為主調，相近例子可謂不勝枚舉，由掀起超長人龍搶購的fragment design × LOUIS VUITTON包袋系列、GYAKUSOU × AFFA × Nike運動服、HTM Air Force 1乃至一連串Head Porter袋，全部總離不開黑色的氛圍，無疑已成藤原浩的簽色顏色了。那麼教父設計過的芸芸黑色作品之中，哪一件令大家印象最為深刻呢？現在不妨回顧一下吧。

在早年的球鞋收藏分享之中，藤原浩就分享了許多黑色鞋。（Hiroshi Fujiwara）