Gucci排球竹節包出自她之手！藝術家Nicole McLaughlin成時裝新嬌

來自美國紐約的新銳藝術家 Nicole McLaughlin，既沒有設計相關背景，也沒有雄厚的財力支支持，單憑藉改造、再製二手衣物在網路爆紅。不僅吸引許多國外媒體爭相報導，還是 adidas、Reebok、PUMA、Vans、Diemme Maggiore⋯⋯等眾多品牌的合作對象。看到這不禁令人好奇她到底何方神聖？



因緣際會之下踏入設計領域

Nicole McLaughlin 大學主修的是與現在毫不相干的數位媒體科技，而之所以踏進改造、設計領域的契機，是她在大學時期因緣際會之下，進入 Reebok 實習，並在畢業後成為品牌內部的設計師。在長期接受球鞋的薰陶之下，啟發了 Nicole McLaughlin 對於改造、設計的興趣，她開始嘗試自己解構球鞋並重組，並在創作的過程中感受到再製的樂趣，同時找到了自己之後創作的方向。

精品、潮牌爭相合作的新銳藝術家 Nicole McLaughlin的作品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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即使是舊衣物也有無限種可能！

至於為什麼 Nicole McLaughlin 都要以二手衣物作為改造的原料？則是因為她希望大眾能夠透過她的作品，改變對於「二手衣」的既定印象，即便是舊的衣物也有無限多種可能。也想藉此機會鼓勵大家，自己動手改造二手衣。

而 Nicole McLaughlin 被大家看見的第一件作品，是用排球改造的拖鞋，天馬行空的創意很快就在網路上爆紅，之後 Nicole Mclaughlin 也陸續推出許多不見得是利用舊衣物製作，但有趣作品，像是：HARIBO 短褲、麵包手套、電風扇比堅尼⋯⋯都在網路上引起不小的話題，也讓她的人氣更加水漲船高。

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成為各大品牌爭相合作的對象！

Nicole McLaughlin 的高人氣和獨樹一幟的設計風格，也很快吸引到品牌的關注，包括：adidas、Reebok、PUMA、Vans、Diemme Maggiore ⋯⋯等品牌都曾邀請 Nicole McLaughlin 合作推出聯名系列。她不只運動、街頭品牌的爭相合作的對象，就連精品 Gucci 也被她征服。不只如此，還受到 Arc’teryx 的青睞成為品牌首位設計大使。

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隨著近年永續時尚盛行，「再製再造」也成為一股趨勢。Nicole McLaughlin 透過將二手衣物進行改造，賦予舊物嶄新的樣貌，不僅符合永續時尚的概念，有時更可能創造出原本更高的價值，如果剛好家中也有舊衣物的讀者，不妨動手嘗試改造一下吧！

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