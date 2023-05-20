日牌MIYAGIHIDETAKA古布再造軍褲　拼布造工媲美READYMADE卻更平

【日牌/ 古着】講起日本擅於古着/有再造品牌，好像每家均有自己專門「烹調」的材料，例如FDMTL、KUON精於藍染古布、READYMADE主打軍服舊帆布、MIYAGIHIDETAKA則熱衷於Bandana腰果布似的。



不過世事無絕對。



在當前一切走馬看花的潮流世界，年輕人每每追求驚喜，若只獨孤一味只製作一門東西，任閣下弄得再好也隨時有被淘汰風險，故在適當時刻敢於創新，亦是品牌經營之道裏的重要課題。

每條Cargo Pant是獨一無二的存在，承惠¥55,000日元，遠比READYMADE平上一倍有多。（MIYAGIHIDETAKA）

例如玩Bandana腰果古布拼貼玩得最出神入化的宮城秀貴MIYAGIHIDETAKA，最近便再一次「踩過界」READYMADE的軍事領域，採用多塊使用經年的軍用帳篷，再拼貼成工裝短褲Cargo Pant，每條褲、每塊布的洗水、舊化、Sun Fade效果和歲月痕跡並不一樣，故每條Cargo Pant都是獨一無二的存在，承惠¥55,000日元，遠比READYMADE平上一倍有多。

以美式卡通舊布再造而成的恤衫，其實近幾年一直是MIYAGIHIDETAKA致力想開拓的單品。（MIYAGIHIDETAKA）

SS23新將芝麻街、加菲貓以至可口可樂商標等其他經典美式標記注入到Patchwork恤衫之中。（MIYAGIHIDETAKA）

至於以美式卡通舊布再造而成的恤衫，其實近幾年一直是MIYAGIHIDETAKA致力想開拓的單品，但礙於招牌的Bandana腰果花服飾太過成功，使它一直難以獲得潮流大眾注視。幸好宮城秀貴沒有因放棄，SS23新季更積極擴充卡通恤的多元宇宙，打破過往通常以米奇老鼠作主題慣例，將芝麻街、加菲貓以至可口可樂商標等其他經典美式標記注入到Patchwork恤衫之中，既有BODE一般的美式老派懷舊風情，卻來得更生鬼可愛，都說日本人有時可比美國人自己更了解美國本身。

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