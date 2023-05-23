New Balance 990v3大改造變尖頭鞋　烏克蘭藝術家創意直逼MSCHF

【New Balance/ 改鞋】提起近年最出位的改鞋單位，紐約MSCHF堪稱最奪目的名字，以真實人血製作Air Max 97，從而激到Nike紮紮跳成為一時佳話。



其實遠在大西洋另一端的歐洲，一位來自烏克蘭的球鞋藝術家Stanis Slav同樣不容忽視，更惹來New Balance的聯乘疑雲？



將New Balance名作990v3被改造成一對超尖頭模樣。（Stanis Slav）

與BALENCIAGA名作Space Shoe有異曲同工之妙。（BALENCIAGA）

話說Stanis Slav日前展示了一對新鞋作，只見New Balance名作990v3被改造成一對超尖頭模樣，極修長鞋身設計，配以鞋身、鞋底舊化破爛處理，使它富有歌德時代的Art Gothique美學特色，亦與BALENCIAGA名作Space Shoe有異曲同工之妙，雖然著上腳不方便行走的難度一定與Big Red Boot難分高下，但至少夠搶Fo，呃Like必備。

Crocs foam runner。（Stanis Slav）

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雖然名氣還未足以與New Balance官方合作，但Stanis Slav的製鞋天份一點都不輸蝕給MSCHF團隊及Salehe Bembury，早在今次New Balance尖頭990v3之前，他已設計或改製過很多知名鞋款，有些乃是真實物理上的改造，有些則是虛擬的Concept Shoes，當中尤以真實改造的Crocs foam runner最為矚目，將Crocs水鞋的穿窿鞋面，結合Yeezy Foam Runners鞋底，再配以染色和舊化效果，手工和前衞度之高，早叫人拍案叫絕，現在再創作出New Balance尖頭990v3，實在是「想唔紅都難」，相信很快便會吸引到各大知名品牌進行官方聯乘的了。