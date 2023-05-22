傳少帥無心搞Ann Demeulemeester被炒　結束自家品牌表忠才是上策

短短一個星期內，時裝世界掀起巨大人事變動，先是BALLY突然撤換只做了一年多的Rhuigi Villaseñor，本已叫人咋舌。



誰不知兩天後就連Ann Demeulemeester宣告和Ludovic de Saint Sernin分道揚鑣Say Goodbye，這位法國青年才晉加入品牌才半年有多，發布會只舉行過一季，櫈還未坐暖就光速被炒，實在慘情。



不過，卻並非所有時裝人都對Ludovic de Saint Sernin施予同情之心，事關江湖傳聞他之所以慘食無情雞，主因乃是入主Ann Demeulemeester後無心經營，只專注同名自家品牌不在講，更甚者是Ann Dem母公司Antonioli覺得Ludovic居心叵測，經常借品牌的人氣和歷史地位上位，從而借機宣傳和「做起」自家同名品牌Ludovic de Saint Sernin。

只設計了一季便離開Ann Demeulemeester，Ludovic de Saint Sernin這個故事都算少有。（Ann Demeulemeester）

Ludovic de Saint Sernin唯一主理的Ann Demeulemeester FW23。（Ann Demeulemeester）

重溫Ludovic de Saint Sernin唯一主理的Ann Demeulemeester FW23：

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雖然Ludovic de Saint Sernin是否當真借Ann Demeulemeester「過橋」，現在已是口同鼻拗了，但一個擁有自家品牌的設計師，要空降其他傳統大牌打工做Creative Director，就少不免均要面臨時間和資源分配之問題，回顧時裝歷史，只能說有人能身兼兩/ 數職，有人卻分身不暇，各安天命。

Karl Lagerfeld「百足咁多爪」。（GettyImages）

昔日的John Galliano同樣不遑多讓，一季之間便要主理Dior女裝及John Galliano男女裝的RTW及Couture。（GettyImages）

先講成功例子，最成功者當然首推老佛爺Karl Lagerfeld，既統領CHANEL、FENDI、亦掌有自家同名品牌，更曾與H&M推出聯乘系列，可謂「百足咁多爪」。而昔日的John Galliano同樣不遑多讓，一季之間便要主理Dior女裝及John Galliano男女裝的RTW及Couture，仍然創意無限。至於同期的美國人Marc Jacobs，遠走法國為LOUIS VUITTON打工同時，自家品牌Marc Jacobs亦同時能持續壯大，成為那個時代最人氣美國高級時裝品牌，這種雙管齊下，往後另一位LOUIS VUITTON創意總監Virgil Abloh也一樣做得到，無論是LOUIS VUITTON × Nike Air Force 1抑或OFF WHITE × Nike THE TEN，皆是不世經典。

DEMNA為BALENCIAGA放棄VETEMENTS，終成就一方霸業。（GettyImages）

然而有人左右逢源，也有不少人力不從心，當然並非能力問題，只是很多設計師們都有藝術家脾氣，崇尚專心一致的工作生活。大名如DEMNA及Kris Van Assche，哪怕本身自家品牌VETEMENTS及Kris Van Assche發展不錯也好，他們在加盟Dior Homme及BALENCIAGA約干年後都會離任甚至結束自己一手創立品牌，以專心大品牌業務發展。箇中取捨因由，既因為名氣，亦因為在大牌工作的資源著實充裕得多，誠如Kris Van Assche自己所言：「為自家品牌工作的時候，每件衣服就連畫一個紙樣都要親力親為，但為Dior Homme工作時只需提出一個設計構思，即刻便會有二十多個紙樣師提案出各式各樣造法，彼此有着明顯分別。」

Coperni二人組設計師Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant當年受邀加入Courrèges任創意總監，二人即識趣地暫停Coperni業務。（GettyImages）

所以Coperni二人組設計師Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant當年受邀加入Courrèges任創意總監，二人即識趣地暫停Coperni業務，到離開Courrèges之後才重新啟動Coperni，而Kim Jones打從加盟Dunhill開始，自家品牌便一直處於似有還無之間。Raf Simons 2016年以雷霆萬鈞之勢加入Calvin Klein，就算自家品牌依然持續，亦曾毅然將Raf Simons每季發布會由巴黎移植到紐約時裝周，以方便同時工作，及至上年更宣告結束經營長達二十七年自家品牌，來全力輔助Miuccia Prada。

自Ann Demeulemeester本尊離開品牌後，Ann Demeulemeester便一直無以為繼。（Ann Demeulemeester）

以上一切，都是設計師犧牲自我，成就大牌的故事，仿佛成為了業界約定俗成似的，或許正是這種意識形態橫流，使到Ann Demeulemeester母公司Antonioli簽下Ludovic de Saint Sernin後，便「老奉」地要求這位年輕法國設計師一定要事事「Ann Dem為先，Ludovic為副」，當發現他不肯這樣做，便瞬即交惡，最後不歡而散，實在可惜，始終Ann Demeulemeester這品牌歷史不淺亦位列「安特惠普六君子」，卻終非LOUIS VUITTON、DIOR、BALENCIAGA及PRADA的級數，Ludovic計過度過後，選擇輕「Ludovic為先，Ann Dem為副」，諗深一層其實都屬人之常情。