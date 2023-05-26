Kanye West與adidas最後共舞　Yeezy球鞋收益將會捐到慈善機構

【adidas/ Yeezy/ Kanye West】自上年10月adidas宣告與Kanye West割席之後，這個歐洲最大運動品牌的潮流線一直處於風雨飄搖之勢態，不但因為暫停發售Yeezy而蒙受巨大損失，後續的Beyoncé IVY PARK、Bad Bunny、GUCCI及BALENCIAGA等旗艦級聯乘，亦未能讓三間重回昔日盛世，單單是上年第4季度便損失了7.63億美元，令人婉惜。

Yeezy是否adidas業績的最後靈丹？



adidas終於與Kanye West達成共識將餘下的庫貨全數賣出，開售日期為今年5月31號。（adidas）

然而比起長路漫漫的王朝復興之路，adidas還有一個更急切的問題去解決，就是要清空Yeezy系列極其龐大的貨品庫存，幸好早前adidas終於與Kanye West達成共識，將餘下的庫存全數發售，日期為今年5月31號，而賣出收益將會用作慈善用途，捐到反誹謗聯盟Anti-Defamation League及Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change等反種族歧視團體，為口不擇言的Kanye做點善事。

重溫歷代經典adidas Yeezy：

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雖然adidas品牌方面沒有明確交代所捐數額，乃是以「出售球鞋後的所有收益」還是「扣除成本後的所得收益」來計算，但對於Fans而言，卻是鬆一口氣之天大喜訊。始終上年在數日內突然宣告全面終止與Kanye West合作，叫很多Fans來不及反應，以原價搶購Yezzy Boost球鞋留為紀念，實在可惜。

據知5月31號的終極發賣涵蓋歷史大部份Yeezy鞋作，包括Yeezy Boost 350、350 V2、Yeezy Boost 700、Yeezy Boost 500、Yeezy Boost 380以及Yeezy Quantum等等，讓世人彌補過去買不到adidas Yeezy的遺憾，雖然機會亦只有一次咁大把，但考慮到今次乃是以清倉名義開售，adidas方面亦沒有心情再玩甚麼限量發售，故在傾巢而出的情況下，預計今次上架的Yeezy球鞋數量將會量多款眾，只要5月31號當天準時購買，想來大家能夠以原價搶買心儀愛鞋的機會還是頗大的，祝大家好運！

Kanye West正在積極謀劃後adidas時代的球鞋戰線，據知將會創立一個名曰YE的自家品牌，不再假手於人，自己潮鞋自己造。（Ye）

不過作為Kanye West信徒，面對adidas Yeezy快將成為歷史這個事實，其實也毋須太過傷心，事關Kanye West正在積極謀劃後adidas時代的球鞋戰線，據知將會創立一個名曰YE的自家品牌，不再假手於人，自己潮鞋自己造。

而日前外國傳媒亦多次拍攝到Kanye West與妻子Bianca Censori外出時候，就率先著用自家開發最新鞋作：一對仿如襪子一樣的鞋子，即使襪筒鞋數年前便大行其道，但YE這對出品卻比坊間襪筒鞋來得更薄更纖細，看來Kanye West潮流風暴即將捲土重來了。