MERRELL 1TRL強化山系涼鞋　機能設計橡膠鞋配繩索遊走城市與野外

【MERRELL/ 山系涼鞋】眼望窗外天空，天氣飄忽不定，不時下着傾盆大雨，一對速乾防滑的涼鞋可謂大派用場。就算天青氣朗，踏入5、6月也是玩水上活動的好季節，而要找一款外觀與性能都卓絕的戶外涼鞋，MERRELL 1TRL出品近年一直是潮流人心儀之選，總有一對傍身。



MERRELL 1TRL HYDRO MOC ALL-TERRAIN CAGE共有4款顏色。（432Hz）

作為MERRELL的潮流支線，MERRELL 1TRL自推出以來已在潮流界掀起迴響，在幕後總監，前英國波鞋店SIZE?及FOOTPATROL執行長PAULRUFFLES的帶領下，品牌以「穿梭日常生活與 TRAIL RUNNING」作設計概念，並先後將元祖涼鞋款HYDRO MOC，先後演變出HYDRO MOC ALL-TERRAIN及最新型號HYDRO MOC ALL-TERRAIN CAGE。

全方位的調節性能是MERRELL 1TRL HYDRO MOC ALL-TERRAIN CAGE最大特別。（432Hz）

帶入玩水時鈎掛在包袋上方便實用。（432Hz）

較之MERRELL 1TRL HYDRO MOC，HYDRO MOC ALL-TERRAIN CAGE的層次和結構明顯再複雜得多，既保留BLOOM EVA鞋面鏤空洞孔，並在鞋面中央位置開闢一個中空空間，透過鞋身兩側的橡筋抽繩系統，用家能調控該中空部份的鬆緊程度，以應付不同地形場合需要之餘，招牌的通爽透氣及疏水速乾效能仍得以保留甚至強化，應合不同用家需求。

後踭部份同樣別具心思，加入了配備魔術貼的調節織帶。（432Hz）

剔除實用性不談，橡筋抽繩植入BLOOM EVA鏤空鞋面之上，亦每每散發出一份潮味，更與DIOR WARP SANDAL有異曲同工之妙。（sneakernews）

中底方面，植入其中的FLOAT PRO不但具有緩震效能亦呈超輕量形態，再結合由回收廢棄輪胎所組合而成的QUANTUM GRIP打造的橡膠外底，既耐磨亦防滑，具有超凡承托能力和隱定性。此外MERRELL 1TRL HYDRO MOC ALL-TERRAIN CAGE後踭部份同樣別具心思，加入了配備魔術貼的調節織帶，方便用家按彼此的腳型大細調校出最舒適鬆緊程度。