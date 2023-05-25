日牌nonnative重塑Timberland舊作　80年代行山鞋變城市機能時尚

聯乘成為常態的年代，市場上大多數別注會以熱門款式為主，因為容易製造話題，牽動搶購神經。



而作為聯乘大國，日本品牌厲害之處在於能夠透過不同合作，將一些冷門款式起死會生。最近nonnative就以Timberland的80年代行山鞋新版本Euro Hiker F/L，重塑這被遺忘的舊款Outdoor鞋履。



街頭文化、Hip Hop潮流復興，Timberland乘勢追擊，品牌人氣最高的鞋款，無疑是3-Eye Lug Handsewns Boat Shoes狗牙底帆船鞋和因電影《阿郎的故事》周潤發著用而走紅的Yellow Boot，而很多聯乘項目也是以這兩個型號為主，這陣子Aimé Leon Dore、A-COLD-WALL*都先後推出別注，一如所料，輕易成為潮人目標。

以Urban Outdoor風格為主調的日牌nonnative，卻反其道而行，找來一對沒幾多人有印象的80年代Timberland行山鞋Euro Hiker作為聯乘目標，就是希望帶來驚喜。

Euro Hiker是Timberland 80年代力推的鞋款（eBay）

誕生於1988年的Euro Hiker，是Timberland向歐洲流行的行山靴取經，採用了高質皮革和防水材料製造，簡潔的外觀，配合輕巧的設計，同時具備了時尚、實用和功能，介乎於戶外運動和休閒風格之間，成功吸引到山系運動愛好者和街頭穿搭風格人士追捧，不過隨著市場上愈來愈多不同類型行山鞋面世，Euro Hiker漸漸遠離大眾視線。

nonnative聯乘Timberland的Euro Hiker F/L，以大自然泥色作主調。（nonnative）

按圖看nonnative聯乘Timberland的Euro Hiker F/L設計細節：

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今次nonnative操刀的別注版Euro Hiker F/L，以nonnative簽名式配色和物料進行改造，那接近大自然泥土的TAUPE色鞋面，並結合麂皮和CORDURA面料，保留了原版的輕便功能，也從同色系中以材質來呈現出對比，內襯則以再生物料ReBOTL呼應環保大勢，粗獷外型再透過黑白車線和銀色鞋帶扣來增強時尚感覺。



nonnative聯乘Timberland的Euro Hiker F/L穿搭示範：

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再細看nonnative為Euro Hiker F/L製作的造型照，不論是襯上專業山系風褸、T恤或冷衫，長褲或短褲，都同樣可以配搭得到，是拉近了戶外和城市環境之間距離的Urban Outdoor鞋履設計，為這不被重視的舊設計重拾光輝。