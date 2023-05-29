日本New Balance英製OU576BEI　舊化味道媲美Nike Reimagined系列

【New Balance/ 舊花】近年波鞋世界大吹舊化美學風潮，從起初改鞋職人獨個兒玩D.I.Y.，到BALENCIAGA、adidas、Nike Air Jordan Reimagined等當世大牌大量生產相關鞋款，過去污漬斑斑被人厭惡的舊鞋，現在水鬼升城隍，連New Balance都要加入戰團了。



2023年是New Balance知名5系鞋款576誕生35周年的大日子，球鞋提案之初被設定成運動員專業訓練鞋而生，鞋中底植入了C-CAP和ENCAP系列，緩震性能卓著。

遺憾576推出之初只針對美國國內市場進行內銷，卻偏偏在當地反應和銷量不佳，未幾New Balance更停止生產，使576一度陷入從此消聲匿跡之危險境地，慶幸當地New Balance的德國經銷商獨具慧眼，不但接收了美國賣剩的576轉移到歐洲發售，並且更乘越野跑運動興起而在歐洲市場銷量甚佳。故此在90年代中期，New Balance美國總部決定重新將576投入生產線，更將部份款式交由英國Flimby工場生產，馳名天下的英製NB 576，自此誕生。

2023年是New Balance知名5系鞋款576誕生35周年的大日子。（cool）

New Balance今年便早已為576推出全球性特別版。（New Balance）

而為慶祝35周年慶生，New Balance今年便早已為576推出全球性特別版，英國Flimby製造，採用英國頂級C.F. Stead麂皮，配合網眼布料及豬皮革構造鞋面，並推出深藍及深色兩大配色，入型入格之餘更只售HK$1,899，難怪在香港區早已搶購一空。

日本New Balance英製OU576BE，承惠¥30,000，6月2號日本開售。（New Balance）

想像一對灰色球鞋經歷了35年歲月會產生甚麼變化？就是眼前這個樣子了。（New Balance）

最新消息是向來深受美國New Balance波士頓器重，又每每賦予特權的日本分部，在即將於6月2日，將會為576打造出更稀有別注OU576BE。不單止全球唯日本獨賣，設計概念更前衞過人，以「想像一對灰色球鞋經歷了35年歲月會產生甚麼變化？」為靈感，構造出一對灰濛濛，又脫色接近到微黃甚至發黴狀的球鞋，滿載真實古着感，在大熱舊化熱潮下，跟adidas、Nike、BALENCIAGA等分庭抗禮。