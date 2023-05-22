ASICS再聯乘Cecilie Bahnsen　最女性化別注波鞋盡顯高訂美學工藝

【ASICS/ 聯乘】在很多人眼中，聯乘波鞋是專為男生而設的玩意，不過總有品牌想打破這悶局，像近年積極開拓潮流市場的ASICS，找來丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen合作，為波鞋添上Feminime特質。



ASICS跟JJJJound合作的GEL-KAYANO 14（JJJJound）

ASICS在運動市場有一定佔有率，近年因Dad Sneakers興起，加上品牌不斷推出別注鞋款，成功打開潮流大門，跟JJJJound合作的GEL-KAYANO 14一鞋難求，在StockX炒價最高達9,900港元，非常誇張。

ASICS SportStyle × (di)vision所有鞋款3月17日已在Naked Copenhagen網店開賣，價錢一律為€177歐羅。（ASICS）

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北歐亦是ASICS最新指向的目標，3月時跟哥本哈根品牌 (di)-vision合作帶來20對超限定的改造鞋款，用上GEL-NIMBUS 9和EX89兩款型號做設計，配搭染色、舊化、別針配飾等不同元素，營造出一種獨特的Y2K時尚美學。

至於丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen，也是ASICS合作對象，兩個單位在去年首次合作，當時Cecilie Bahnsen將她最擅長極簡浪漫注入ASICS的GEL-1090、GEL-1130、GEL-NIMBUS 9等鞋款之中，透過手工製作的花卉、雷絲、串珠等元素帶出女性化色彩，由於涉及人手製作過程， 系列10個款式只限量生對50對，彌足珍貴，也很快售罄。

ASICS聯乘來到Cecilie Bahnsen來到第二回，貫徹上次的Feminime特質，卻排除大量型號，專心一致以GEL-NYC作設計基調，分別有灰、藍與白三款配色，加工方面則同樣用上花邊、蝴蝶結、紗織等輕盈元素，而比例來得更誇張，以大膽輪廓來吸引線視，也借精緻手工藝來凸顯高級定製的美態，又同時能跟機能跑鞋平衡地共存著，足見Cecilie Bahnsen的功架。今次共推出150對，只限在Dover Street Market London上架，雖然量多了，但仍是超限量，所以一樣被被掃青，只好期待再有第三回的出現。