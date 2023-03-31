G-SHOCK農家橡樹金屬手錶　新配3色編織布錶帶　價格親民輕鬆佩戴

CASIO （卡西歐）G-SHOCK近年的代表作——農家橡樹2100系列是品牌目前指針數位雙顯作品的熱賣型號，G-SHOCK最近新增結合金屬與布料兩種材質的Utility Metal Covered系列（GM-2100CB），利用異材質的搭配開創出農家橡樹的新面貌。



Utility Metal Covered系列的設計靈感來自工業風，G-SHOCK用布質編織錶帶展現跳脫其使用樹脂錶帶的傳統框架，編織錶帶與金屬錶殼搭配顯得剛毅而強悍，一看外觀造型便能意會到這是一款適合戶外活動用途的錶。至於編織錶帶的顏色方面綠、黑等自然色系，有意無意間也營造出如同軍錶般的粗獷感，讓人佩戴在手上彷彿多了股勇氣與信心。

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此次品牌分別推出三款Utility Metal Covered系列，包括GM-2100CB-1A、GM-2100CB-3A與GM-2100C-5A。GM-2100CB-1A以黑色編織錶帶搭配黑色離子IP處理的金屬錶殼與錶圈，面盤部分則是黑色搭配紅色細節點綴以及指針上的白色夜光物料，達到一目了然的顯時效果。GM-2100CB-3A則是橄欖綠色的編織錶帶搭配亮灰色離子IP處理金屬錶殼與錶圈，這款雖然也是黑色面盤，不過G-SHOCK特地用搶眼的湖水綠色裝飾細節，搭配淺綠色的夜光物料指針，將相同的面盤格局詮釋出自我個性風采。最後看到的GM-2100C-5A為基本的銀色金屬錶殼、錶圈，搭配米色布質錶帶，這款錶依舊是黑面，與其他兩款形成同系列的整體感（不過只有它的液晶螢幕為淺色底黑字），品牌於細節部分採用米色修飾，散發出較為清新耀眼的印象。

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三款搭配錶質錶帶的金屬農家橡樹皆搭載功能豐富的石英機芯，包含萬年曆、計時碼錶、倒數計時、鬧鈴，以及防水200米、雙LED燈照明等，展現G-SHOCK長期受到市場喜愛的強大機能與實戴性，若覺得樹脂錶帶的農家橡樹太普通、金屬鍊帶的農家橡樹價格又稍高的話，Utility Metal Covered系列的出現或許正是你期盼已久的那只錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK以布質編織錶帶搭配金屬農家橡樹詮釋摩登工業風】