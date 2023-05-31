認識大熱星級眼鏡品牌AHLEM　法國職人製造成大帝勒邦占士的最愛

【眼鏡】問到大眾眼中的星級眼鏡品牌，相信答案大部份離不開DITA和Jacques Marie Mage，不過近期卻有另一個名字大有後來居上之勢——來自巴黎的AHLEM，NBA球星LeBron James勒邦占士、荷里活女星Natalie Portman妮妲莉寶雯都是品牌用家。



美國高級眼鏡品牌AHLEM成功搶灘（AHLEM）

多年來DITA的成功，有其一套致勝方程式，先是結合了現代和復古的元素的獨特設計風格，以及符合人體工學原理和日本眼鏡職人精巧手工，其次則是懂得運用明星用家來製造話題，Brad Pitt、Beyoncé、Jay-Z、Elton John等不同風格、不同年紀的明星都愛上DITA設計，而Flight.006型號先後出現在《復仇者聯盟3：無限戰爭》中Iron Man 和《蜘蛛俠：英雄遠征》中蜘蛛俠的臉上，荷里活大片的電影效應下，令Flight.006一架難求。

至於Jacques Marie Mage所走的路線，某程度跟DITA很接近，同樣是對設計細節和材料品質的追求，亦是現代與復古元素互相結合的風格，不過Jacques Marie Mage在定價上來得更進取，而限量生產配獨立編號，加上專屬的證書和包裝盒，近年Jacques Marie Mage也多用了星級代言人，最近請來實力派演員Jeff Goldblum謝夫高拔林合作推出聯乘眼鏡，一切盡是擺明車馬主攻高端精品市場。

Jacques Marie Mage近年也走向明星化，更找來Jeff Goldblum作聯乘。（Jacques Marie Mage）

不過，DITA和Jacques Marie Mage未能安枕無憂，因為新挑戰者AHLEM來勢洶洶，大有迎頭趕上之勢。那麼，AHLEM為何突然竄紅？

創辦人Ahlem Manai-Platt於法國巴黎成長，曾於Chloé、Maison Kitsuné等品牌工作。（AHLEM）

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於2014年創立的AHLEM，札根於洛杉磯，其實不是正宗美國DNA，創辦人Ahlem Manai-Platt於法國巴黎成長，她投身時尚行業，並曾於Chloé、Maison Kitsuné等品牌工作，從這些工作經驗中讓發理高級精品眼鏡仍大有發展空間，市場上簡約、高質又舒適的設計並不多，最後她以自己姓氏創立自家品牌。

AHLEM成立時已鎖定了高端客戶群，所以選用來自意大利、德國和日本的上等材料，並交由經驗豐富的法國眼鏡職人製作，雖然最初只能吸引到識貨之人的賞識，但近年法國眼鏡因日本人力谷下變得大行其道，AHLEM原汁原味的French Chic氣息隨即引起大眾注意。

Natalie Portman是AHLEM星級用家（Getty Images）

法國主理人加上法國工匠，AHLEM完全展現法式優雅浪漫風情，不論是板材還是金屬鏡架，都有出現經典Crown Panto設計，要知道現在入手一副中古Vintage法國眼鏡已是天價，AHLEM以當代設計與手工，重塑出昔日氣味，雖然不是日本職人那種追求極致的精雕細琢，但AHLEM卻流露出歐洲風雅。除了因為France Frame熱潮外，近年AHLEM亦得到大量星級用家加持，除了前文提及過的Natalie Portman和LeBron James外，還有Gigi Hadid、Kendall Jenner、Hailey Bieber等時尚Icon，這也是令AHLEM迅速走紅的重要因素。

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若然大家覺得DITA停滯不前，而Jacques Marie Mage定價又太高的話，AHLEM絕對是最佳代替品。