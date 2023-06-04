新蒲崗工廈買Snow Peak　CARRYin全新工作室主打日系戶外露營物品

【小店/ 山系/ 工廈】提起工業區買物，大多數港人都會即時想起觀塘區，然而隱世小店在香港早已遍地開花，無論在葵青、火炭抑或新蒲崗一帶，都不乏優質店舖，好像今次介紹的CARRYin全新Showroom，正正很值得工作在新蒲崗或居住在啟德一帶的讀者們尋幽探秘一番。



CARRYin全新Showroom，值得工作在新蒲崗或居住在啟德一帶的讀者們尋幽探勝一番。（盧翊銘攝）

CARRYin特意設計出地圖介紹新蒲崗工業區的吃喝玩樂好去處。（CARRYin）

熟知日本戶外時裝的朋友當然對CARRYin不陌生，已是到尖沙咀、銅鑼灣閒逛必到的商舖了。最新數月他們就撤出銅鑼灣，轉移陣地到新蒲崗工廈，從大街大巷變成要專程登門拜訪樓上舖，的確增添了幾分神秘感。

CARRYin店內空間廣闊，舒適寧靜。（盧翊銘攝）

CARRYin店內空間廣闊，舒適寧靜。（盧翊銘攝）

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雖然地點辟遠了，換來的卻是更舒服更舒適購物體驗。不過於地舖主打服裝類別單品，新蒲崗Showroom較著眼於露營道具和生活家品小物，大大少少Snow Peak以及千葉縣手工香薰品牌APOTHEKE FRAGRANCE單品皆一應俱全。當中尤以Snow Peak一系列包袋最為注目，既有一般輕巧山系背囊，也有主打防水性能的4Way Dry Bag，，適合水上戶外活動，光滑面料既防水耐磨亦容易清潔，袋底特別設有排水排氣孔，能讓多餘空氣排走，令袋形不會脹起，今夏玩直立板或獨木舟朋友不容錯過。

家品方面，CARRYin自家出品Foldable Storage Box可謂居家必備，具備20L及50L等不同容量，內設可摺疊機關，靈活多變。儲物箱與儲物箱之間更特設固定卡位，即使疊高使用抑或擺放在車尾商，仍然堅固耐用，無論儲放在室內家居、工作至，還是用作戶外活動，十分方便。