Central Saint Martins畢業騷冠軍Eden Tan　讓Model持一卷布行騷

日前，Central Saint Martins舉辦一年一度的BA畢業騷，不但吸引大批時裝業界人士出席，也讓大家見證藉著一眾學生，繼續用創意突破時裝界限。



今次BA畢業騷，一共展示出134名畢業生的作品，最後卻由男裝設計師Eden Tan成功奪冠，並獲得L’Oréal Professionnel Young Talent Award頒發最高榮譽，而他的系列名為「On Borrowed Fabric」，以可持續性概念為中心，玩轉回收布料，當中包括乳膠、運動衫和牛仔布等，每一款造型都是用上一卷未經剪裁的布料來製作，其中一些布料亦經過噴槍處理，以營造出錯視效果。

「On Borrowed Fabric」系列。（IG@edentan）

Eden Tan更與《WWD》解釋該系列的設計契機：「主要是讓布料更容易地重新加工變成新衣服，就像布料從未經過我的雙手處理一樣，同時研發出新技術，讓大家的眼睛相信所看到的不僅只是一卷布料。」在畢業騷之上，模特兒們都手持一卷布行騷，並需要工作人員在後面拉開整卷布，該系列希望保持布料從捲筒下滑時的完整性，所以服裝上只有少數裂縫，更利用錯視效果來填補空白，而設計師也充分利用到捲筒上的多餘布料，轉身變成時裝騷上吸晴的表演方式。

Caption：Eden Tan與他的團隊。（IG@edentan）

甚有Issey Miyake SS99風韻。（Issey Miyake）

「On Borrowed Fabric」系列攤平後，又會變回一匹完整的布。（IG@edentan）

模特兒手持一卷布行騷，並需要工作人員在後面拉開整卷布。（IG@edentan）

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這種設計概念，讓我們不禁聯想起Issey Miyake的「A-POC」系列、Maison Margiela SS06與JW Anderson FW23，但與眾不同的是，Eden Tan的系列，只要當模特兒脫下服裝時，攤平後又會變回一匹完整的布。另一方面，當Eden勝出之後，同時在Instagram上感謝多個布料製造商所提供的回收布料，並在可持續性概念的原則上，創造出「On Borrowed Fabric」系列來展示他對時裝的價值觀。