Angelina Jolie聯乘Chloé啟示　未來時裝設計師重要性愈來愈低？

【Angelina Jolie/ 聯乘】那邊廂全世界引頸以待Pharrell Williams菲董首個Louis Vuitton男裝騷之際，對家Richemont旗下的Chloé也不執輸，昨日（6月5日）突然宣告與Angelina Jolie安祖蓮娜祖莉（又譯：安潔莉娜裘莉）自家品牌Atelier Jolie合作，推出聯乘系列。



據知今次合作絕非一件起、兩件止的小型合作，而是一個大型的Capsule Collection，Angelina Jolie將會全程與Chloé創意總監Gabriela Hearst協作，以常年都能穿著的知性女裝「Timeless Aesthetic 」為主題，炮製服飾系列，堂堂荷里活一星女性親自參與整個設計過程，委實誠意十足。

此外，Angelina Jolie亦強調之所以賞中與Chloé進行合作，是因為此法國品牌乃當今時裝界少有獲得有關共益企業（B Corp）認證之品牌，須知道要得到此認證殊不容易，要分別在環境保育、社會道德責任及企業使命方面，皆獲得傑出表現才可，可見Angelina Jolie與Chloé，實在是天作之合。

正當Chloé × Atelier Jolie企劃宣布不足24小時，Chloé方面便宣告創意總監Gabriela Hearst將會離任。（GettyImages）

+ 7

然而更有趣的是，正當Chloé × Atelier Jolie企劃宣布不足24小時後，Chloé方面便宣告創意總監Gabriela Hearst將會離任，9月的SS24季度，將是她Chloé時代告別作。

以往就算大品牌找上明星合作，如Kanye West × Louis Vuitton，作品都是會以小試牛刀方式進行。（Louis Vuitton）

雖然Gabriela Hearst的離開應該與Chloé × Atelier Jolie毫無關係，但也看得出時裝工業正出現一個日漸明顯傾向，就是設計師地位愈趨不重要，每每被名人紅星取代其設計之職能。君不見以往就算大品牌找上明星合作，如Kanye West × Louis Vuitton，作品都是會以小試牛刀方式進行，從不會逾越時裝設計師的職權。

Pharrell Williams首個Louis Vuitton男裝Show即將君臨天下。（Getty Images）

不過，隨着社交平台佔據着年青一代生活，衣服的美學意義和功能，每每變為「只要能Post上IG、TikTok炫耀就是」，一些有明星加持的話題之作，往往比由時裝設計師匠心獨運創作出來的深度設計比受歡迎，如是者各大品牌便漸漸更樂意和積極邀請明星，進行更深度及規模更大的合作項目，輕則仿如今次Chloé × Atelier Jolie、adidas YEEZY或Dolce & Gabbana × Kim Kardashian般，定時定候推出別注系列，更甚者就如快將君臨天下的Louis Vuitton男裝那樣，找來Pharrell Williams，讓音樂巨星取替傳統時裝設計師，主理百年時裝品牌，既是開啟劃時代先河，也揭示明星與設計師在時裝業界逐漸失衡這一印象，是好是壞目前不得而知，往後歷史自有公論。