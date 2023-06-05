BIRKENSTOCK聯乘Dior第二擊登場　省卻花奔刺繡換上鮮色迎夏天

【BIRKENSTOCK 1774聯乘Dior】在這Street Culture全面佔據High Fashion世界的世代下，一眾街頭、運動與休閒品牌都有恃無恐地巧立名目，以「聯乘」或「全新支線」為名，推出定價比原先產品貴上數倍甚至十倍價錢的單品，Supreme如是、Nike、adidas亦如是，就連德國最歷史悠久的BIRKENSTOCK同樣如此。



一對平平無奇的BIRKENSTOCK Tokio Super Grip，近年突然大放異采。（BIRKENSTOCK）

自主打「Special projects and collaborations」的尊貴別注支線BIRKENSTOCK 1774，這個德國老牌的確給予人耳目一新的潮流感。最成功例子首推上年跟Dior Men聯乘系列，將最上乘物乘和軍用金屬扣注入傳統BIRKENSTOCK拖鞋涼鞋之中，哪怕定價是平常BIRKENSTOCK之十倍以上，仍然被搶購一空，男女通殺。

1774 III Tokio另一大特色是一改傳統啡色水松軟木後踭中底的外觀，按照該鞋面的配色，而令水松木後踭換上相應顏色。（BIRKENSTOCK）

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就算聯乘項目不提，BIRKENSTOCK 1774自家單品同樣精彩過人，一系列1774 III Tokio全面配色與傳統Tokio Super Grip的分別在鞋面輪廓變得更圓潤寛敝，用料則由一般人造皮升格成經過細緻拉絨工序的絨面革製造，再結合Nappa皮作裡襯，舒適度明顯更高。此外1774 III Tokio另一大特色是一改傳統Tokio Super Grip啡色水松軟木後踭中底外觀，總會按照該鞋面的配色，為水松木後踭換上相應顏色，從而讓整對鞋子以Tone on Tone方式示人，更加自然，價錢亦自然更貴了，索價3千多元，比平常貴一倍有多。

BIRKENSTOCK 1774 × Dior第二擊登場。（BIRKENSTOCK）

而想玩得更High Class者，首選非BIRKENSTOCK 1774 × Dior莫屬，雖然沒有如上年般大鑼大鼓、鋪天蓋地式宣傳，但兩大品牌全新別注系列上星期亦悄悄地開售了。第二擊告別了初代灰沉用色，也省卻了招牌花奔刺繡，換來卻是青綠、微黃等配色，應用在Tokio和Milano兩大知名鞋款之上，前者舒適包腳，後者清爽涼快，再結合重中之重的軍用金屬扣，打造出最切合夏日風情的機能涼鞋，不過承惠$9,100價錢，又會否令你卻步呢？