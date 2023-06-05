英國機能時尚Gorpcore新貴_J.L-A.L_　聯乘HOKA、ROA戰鞋全被秒殺

機能時尚Gorpcore熱潮方興未艾，專業級數的戶外服飾佔領了時尚市場，除了德國龍頭ACRONYM，以及Arc'teryx聯乘大受追捧外，好些高貴也來分一杯羹。



意大利戶外鞋履品牌ROA也擴充業務到機能服飾之上，可見這股潮流仍大有市場，至於來自英國的_J.L-A.L_ ，則是另一火熱新名字。



_J.L-A.L_ 創辦人Jean-Luc Ambridge以DIY起家，自製、改造一些機能服飾成這方面KOL，其出色表現得到日本戶外服飾集團GOLDWIN青睞，找他開發實驗支線GOLDWIN 0，在Gorpcore界別人氣急升，不過Jean-Luc並不滿足於此，還成立自家品牌，以其姓名簡寫Initial命名。

_J.L-A.L_ 創辦人Jean-Luc Ambridge（Sabukaru）

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作為DIY高手，_J.L-A.L_當然不是純粹追求重裝機能，Jean-Luc Ambridge還會在設計上花盡心思，他並非服裝設計的學院派，只曾修讀Graphic Design、Speculative and Critical Design，所有縫紉、打版都是自學而來，不過這樣反而有利他激發創意，打破原有既定的框框，所以短時間內迅速竄紅。

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Jean-Luc Ambridge熱衷於追求新技術、新面料，所以在戶外服裝設計中，T恤、短褲、風樓等基本服裝之中，也可在_J.L-A.L_找到驚喜，不僅令人想起ACRONYM，甚至有挑戰前輩的野心，一件防水褸，他會將之變成多口袋、變型、環保等功能，而配色上也不一定是黑，也滲入綠色、沙色等軍味元素，令_J.L-A.L_結合了戶外與軍用的時尚氣息，難怪甫推出便引來銀座Dover Street Market、意大利SLAM JAM、加拿大HAVEN、Ssene等著名買手店引入。

在聯乘世代，_J.L-A.L_在這方面亦堅守自己風格，跟HOKA ONE ONE合作的Tor Ultra別注是他的拿手好戲，將機能鞋款變成重裝時尚，而近期跟ROA聯乘的Katharina，換上Navy Blue配色、耐磨尼龍面料和3M反光細節，為這ROA定番設計畫龍點睛。兩個別注系列同樣短時間被清空，可見_J.L-A.L_受歡迎程度，高手就是高手。