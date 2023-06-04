百靈牌BRAUN極簡百年品牌展覽　近距離欣賞Less but Butter美學

【Braun/ 百靈牌/ 極簡/ Pop-Up】年輕一代眼中的德國品牌Braun百靈牌，可能只是推出鬚刨、計數機等日用品，其實這個深深影響Apple蘋果大師Steve Jobs的德國百年老字號，於德國工業設之父Dieter Rams主政年代，曾帶來很多外型簡約又極具功能的電器，這些經典Vintage設計經得起時間考驗，多年後重看仍時尚有型，當中保養得宜的珍品買少見少，甚至炒上天價。



難得的是銅鑼灣時尚買手店GRAPH LAYER再一次舉行BRAUN展覽，讓大家有機會近距離欣賞Dieter Rams的Less but Butter美學，甚至將之據為己有。



由設計總監Dieter Rams領導下的百靈牌，留下很多經典設計。（Braun）

《Less But Better: BRAUN by Dieter Rams》展覽展出多款由Dieter Rams操刀的經典作品，貴為德國工業設計之父，也是20世紀最具影響力的設計師之一，他將其極簡的設計理念「Less but Better」發揮得淋漓盡致，先後為BRAUN 設計出多款外型簡潔俐落而實用的經典產品。

展覽展出了Dieter Rams操刀經典BRAUN作品（GRAPH LAYER）

Dieter Rams提出的「設計十誠」，不但盡現他在任BRAUN設計總監時的設計，也深深影響後世設計師，當中不可不提蘋果創辦人Steve Jobs， iMac、iPod，甚至iPhone，由外型到功能，都將Dieter Rams的簡約設計與功能典範合二為一的美學表露無遺。

良好狀態的BRAUN中古產品可遇不可求（GRAPH LAYER）

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昔日Dieter Rams主理的BRAUN經典設計有很多，常見的多是小巧款式，由風筒、LCD計數機到攪拌機、時鐘等等，相反音響組合可遇不可求，如SK-4 Record Player、TG60 Wandanlage Wall System過往只能在雜誌、網上遠距離看圖，今次展覽卻有機會看到真身，而且是極好的狀態，要知道白色產品很易變黃或刮花，今次所見的是保養得宜的收藏，絕對是見到真品難能可貴的機會。

INFO《Less But Better: BRAUN by Dieter Rams》POP-UP in GRAPH LAYER

日期：即日至6月18日

時間：12:00 - 20:00

地點：GRAPH LAYER （銅鑼灣恩平道50號2樓）最後，欣賞Dieter Rams其他設計：