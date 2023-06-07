CHANEL與Formula 1結緣　全新賽車Tee TikTok驚傳炒至10,000美元

【CHANEL/ Formula 1】留意開運動的讀者都會知道，近年一級方程式賽車Formula 1積極拓展市場至全球各地乃至各個層面，現在看賽車的不再是車迷專利，而是好像NBA和英超一樣，是年青人熱切追看的賽事。



CHANEL F1賽車Tee官方定價便高達4,450美元。（CHANEL）

CHANEL Cruise 2023（CHANEL）

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如是者一些時裝世界的知名單位，這些年來亦致力與賽車運動掛鈎，例如R H U D E × McLaren或者BAPE × Formula 1官方聯乘合作等等，均獲得不俗迴響。而最近高級時裝舞台亦進一步將賽車熱升溫，事關龍頭大牌CHANEL Cruise 2023季出奇不意地，以自家名義推出兩款F1賽車主題Tee。

據F1發燒友所講，這些跑車與場景絕非無中生有，例如藍色賽車那件就明顯取材自Monaco Grand Prix賽場，賽車則屬Tyrrell出品。（limelightnova）

Monaco Grand Prix賽場。（Getty Images）

T-shirt印上CHANEL Logo，下方再配置了兩款F1賽車在賽道飛馳的場景，各圖案邊緣鑲滿晶石水鑽，閃眼生輝。而據F1發燒友所講，這些跑車與場景絕非無中生有，例如藍色賽車那件就明顯取材自Monaco Grand Prix賽場，賽車則屬Tyrrell出品，有根有據。

據TikTokers所講，現在它的二手市場價格，已被炒至10,000 美元。（Fariza）

既然出筆CHANEL手筆，這些F1賽車Tee當然絕不便宜，單是官方定價便高達4,450美元，誰不知這款逸品不但食中賽車熱，更食正Y2K時裝熱潮，故深受萬千女生青睞，甫一推出已被搶購一空，更甚者據TikTokers所講，現在它的二手市場價格，已被炒至10,000 美元，媲美一個CLASSIC HANDBAG價錢，CHANEL果然魅力無法擋。