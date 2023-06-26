PRADA 6款男士手袋推薦　經典尼龍斜背包、相機包最平$13,000入手

簡約時尚又帶點潮流感的 PRADA，是潮流男子們購包首選之一，但隨著精品價格不段攀升，手袋的價格也都漸漸高到超過預算啦！



本次編輯就幫大家整理出 PRADA 的經典入門手袋，從一萬起就能買到不是廢包的經典包，高 CP 值款就從這邊挑！

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再生尼龍Saffiano皮革單肩包

最新隱藏版必買袋型鎖定這款！這款具有大容量的手袋，以再生尼龍結合 PRADA 的經典 Saffiano 皮革增添高級質感，兼具休閒與時尚的設計，游走於過去與未來，奢華中不失簡約感，想要找通勤包就選擇它就對了！

Prada Symbole 刺繡布包

PRADA 老花於 Mario Prada 設計的旅行箱首次曝光，簡約三角形標誌現獨特時尚風格，運用對比色圖案打造出搶眼但又百搭的手袋，像是這款 Prada Symbole 側背包，以簡約流暢的線條呈現出老花的獨特美感，可隨意調校的肩帶肩背斜背都OK！

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Saffiano皮革腰包

同樣運用 Prada 經典的三角形為設計靈感，直接將三角形狀重製為立體手袋，立刻在所有手袋中脫穎而出，而其中這款皮革腰包就是隱藏版的必收款，同樣擁有經典袋型與細節，皮革腰帶還可拆除，直接變身為萬用袋小包！

再生尼龍及Saffiano皮革單肩包

Prada 尼龍包當然是入門首選囉！這款再生尼龍及 Saffiano 皮革斜背包，預算五萬初即可入手，對於小資族來說價格更親民，包身簡單卻不失設計感，除了潮流街頭風格，搭配正裝也毫無違和感！

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Prada Cross皮革手袋

除了後揹包外，男子們也絕對要擁有一款斜跨包，以柔和又帶有線條感的造型呈現，介於背包和腰包之間，這樣的長度更能修飾身形讓比例看起來更好，正面的同色系壓印細節營造低調的奢華感，不用招搖顯擺就自帶品味！

Prada標誌拉菲草手提袋

社群狂喜版的草編包，男生也很適合！尤其是全黑色版本更有個性感，也減少了過於休閒度假的感覺，輕巧的包身裝滿東西也不會有負擔，不只夏季，其實一年四季都能揹呢！

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