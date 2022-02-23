Dior僅用5年躍升為LVMH銷售冠軍！窺探Maria Grazia 10個成功秘密

2016 年 Dior 宣布由 Valentino 前創意總監 Maria Grazia Chiuri 接手創意總監一職後，這位品牌史上首位女性設計師，用 5 年的時間為 Dior 迎來改革，不僅風格告別了小家碧玉的女性優雅形象，一個一個膾炙人口的包款，更將品牌銷售推向巔峰，成為 LVMH 集團最賺錢的品牌！



儂編在這裡整理出 10 點 Maria Grazia Chiuri 接手後的品牌革命，帶妳一窺這位如何將品牌推向神壇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 女孩站起來

Maria Grazia Chiuri 以 2017 年春夏為起點，為她在 Dior 的生涯揭開序幕，首場大秀上，她便用了幾件標語 Tee 掀起熱議，除了此舉是 Dior 罕見在大秀上出現 「平民」的單品外，一件件與女性主義相關字樣的 T-Shirt 輪番登場，其中印上「Dior Evolution」 上衣，更宣告品牌將走向下個紀元！

2. 幕後推手

在 Maria Grazia Chiuri 接手後，Dior 的每一場秀上幾乎都離不開「女權」兩個字，這除了是她對於一個女裝品牌從未有女性設計師的一個抗爭外，同時也是在倡導，即便離開時尚領域，在藝術及各項文化發展中，女性藝術家都應該擁有更高的關注度，因此在任職後，她便成立「性別研究辦公室」，並找來就讀藝術史的女兒 Rachele Regini 作為顧問，以此來運用藝術及時尚，來拓展女性的地位。

3. New「Bar Jacket」

收緊外套腰線、放鬆澎裙的輪廓，迪奧先生用「New Look」給與女性新的優雅形象，但在提倡女性自主的現今，Maria Grazia Chiuri 亦在思考如何延續品牌精神，同時又能帶 Dior 與世代接軌，因次品牌經典的「Bar Jacket」便成為她上任後，首個改造的單品，她用較為休閒的搭配及廓形，讓 Bar Jacket 變的更為輕鬆，在過去更曾用日本甚平外套的廓形加上腰帶，讓女性更自由的展線腰線，來達到「New Look」的線條。

4. 仙女代名詞

Maria Grazia Chiuri 在 Valentino 時期與夥伴 Pierpaolo Piccioli 用仙氣十足的設計，將品牌每一件裙裝都能用「仙女裙」三個字，成為女人的夢幻逸品，到了 Dior，Maria Grazia Chiuri 對於仙氣十足的設計有新的看法，她用更多的休閒單品，或是率性的外衣做混搭，相比於 Valentino 不食人間煙火的仙女，Dior 筆下的仙女，則更具有都會職場上的幹練。

5. IT Bag製造機

包袋是一個品牌的搖錢樹，過去與夥伴 Pierpaolo Piccioli 在 Fendi 任職期曾打造「Baguette」這款經典包款的 Maria Grazia Chiuri，到了 Dior 後更是 IT Bag 連發！不僅重現品牌經典的Saddle Bag 馬鞍包，更相繼推出 Tote Bag 托特大包、30 Montaigne 蒙田包，以及近期賣翻的 Bobby 肩背包！每個包款幾乎都是一上架就清空，讓 Dior 銷售直線飆升！

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6. 配件賣翻天

不只買一季的包包賣到一個不剩，Maria Grazia Chiuri 在每一季秀上更用不同的配件及飾品為女孩打造出超級夢幻的系列單品！從近年來運用黃銅搭配珍珠勾勒的項鍊及戒指，先前在秀上以軍帽、畫家帽拼接網紗的帽款，亦成了品牌櫃上的熱銷品，甚至連縮寫字將的皮帶，亦成功圈粉了萬千少女。

7. 鞋子也有經典款

在鞋履上，Maria Grazia Chiuri 為了給與女性穿著上的舒適，大幅度的簡少了高跟鞋的比例，取而代之的是平底靴、球鞋等舒適的單品，在跟鞋上則以高度較低的「J’Adior」系列創造經典！鞋身運用像是包裝的緞帶做為繫帶點綴，加上每一季度多元的款式變化，這雙鞋不只經典，還是許多女人步入禮堂的夢幻鞋款。

8. 高級訂製很重要

不斷強調工藝的 Dior，即便知道高級訂製服的市場遠遠不及成衣包袋受眾來的廣，但依然在每一季堅持用盡全力地推出高級訂製服，其最大原因莫過於能提升品牌高度，Dior 透過工匠高超的技藝呈現每一套禮服，讓只要是掛上 Dior 衣標的單品，都能跟高級畫上等號。

9. 秀場一次比一次更吸睛

Dior 的每一場秀都能說出一段故事，Maria Grazia Chiuri 不僅用服裝訴說不同的主題，在大秀場地上除了不時與女性藝術家合作強調女權外，度假系列更曾遠赴摩納哥等地，展現品牌與同文化的結合，近期最讓儂編難忘的，便是 Dior 2022 年早春的度假系列，在後疫情的時代，即使秀場沒有踏多觀眾圍繞，Dior 仍用雅典哪女神過去拿來辦泛雅典運動會的「帕那辛奈克體育場」為大秀場地，搭配光束、聖火炬集結尾的煙火，鼓舞了全世界的人。

10. 品牌大使簽不停

一直以來就很懂得抓住名人趨勢的 Dior，在最早先簽了 Jennifer Lawrence 為品牌大使，讓她在往後的紅毯上，都只穿 Dior 高級訂製服亮相，隨著 K-Pop 在世界得影響力，2021 年 Dior 再簽下 BLACKPINK 的智秀為品牌大使，緊接著在影集《后翼棄兵》的話題高峰期，他們又簽下女主角 Anya Taylor-Joy 為品牌加持！

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