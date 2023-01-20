NIKE波鞋｜Air Jordan 1 High OG Black Toe Reimagined全民瘋搶

以年底大魔王之姿，被許多鞋迷視為 2022 必入手爆款鞋履的 Air Jordan 1 High OG 「Lost & Found」，憑藉著採用「芝加哥」的經典配色，加上細節鋪陳出的故事背景，將原先的 Air Jordan 1 High OG 賦予從舊倉庫重見天日般的仿舊質感，深深吸引不少潮人入手，成為人氣與故事設計並俱的頂尖鞋履。



而今回來到全新的 2023 年，據傳 Jordan Brand 又將延續該話題主軸，只不過這回選擇的是 80 年代的「黑頭」版本。

「Black Toe Reimagined」 即將以元年樣貌，復古回歸！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

人氣「黑頭」以復古之姿捲土重來

2023 年才剛來臨，網路上就搶先一步釋出今年年底大魔王 Air Jordan 1 High OG 「Black Toe Reimagined」 的販售情報。據了解，此雙 Air Jordan 1 High OG 「Black Toe Reimagined」 將會複製 「Lost & Found」 芝加哥的配色主題，在深受喬丹迷歡迎的 Air Jordan 1 High OG「黑頭」為基礎，同樣注入斑駁的皮革裂痕以及氧化的奶油白中底，營造出濃厚的懷舊氛圍，就像是另一雙從 1985 年跨越至現代的球鞋般，充斥寓意的細節與像是彩蛋般驚喜的鞋盒、襯紙等驚喜，都是這雙鞋值得鞋迷細細品味的靈魂要素，增添了更多入手與收藏價值。

同埸加映：尼格風球｜NIKE Air Max 90 GORE-TEX防水波鞋 經典設計配機能性（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

既然是接棒年底鞋王寶座，據悉此雙 Air Jordan 1 High OG 「Black Toe Reimagined」 將於 2023 年聖誕節前夕推出，根據前作的情況來看，相信這雙勢必會掀起更大的搶購熱潮。

延伸閱讀：

必收聯名再一發！UNDEFEATED x Air Jordan 全新合作系列即將開賣，迷彩球褲超級燒！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】