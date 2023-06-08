認識LVMH Prize得獎品牌Setchu　集Old Celine與sacai美學於一身

2023年度的LVMH Prize可謂高手雲集，無論是LUAR、MAGLIANO或QUIRA，本身都是成名已久的新生代品牌，亦被坊間視為得獎大熱人選，誰不知昨日（7日）公布結果，獲得最高殊榮LVMH Prize的卻是品牌Setchu設計師Satoshi Kuwata桑田悟史，想來很多人連名字也未曾聽過，認真爆大冷。



Setchu可是一個匯集多個品牌神髓、集東方、西方時裝觀點於一身的品牌。（Setchu）

桑田悟史今年39歲，他主理的Setchu創立自2020年，雖然是日本設計師，設計總部卻設置於米蘭。而在成立Setchu之前，畢業於Central Saint Martins的他曾於Gareth Pugh和GIVENCHY工作，吃過不少夜粥。

日本平川市盛美園的東、西方融合式風格建築，桑田悟史自言對他啟發既深且遠。（Setchu）

Setchu可是一個匯集多個品牌神髓、集東方、西方時裝觀點於一身的品牌，在她身上可以看到很多其他品牌似曾相識的元素在其中，既似sacai、YOKE，也像Phoebe Philo CELINE或BALENCIAGA，更有幾分Gareth Pugh和Richard Quinn精髓。

今年LVMH Prize星級評審團。（LVMH Prize）

男女通用和可互換性別此概念是Setchu服飾設計之重心。（Setchu）

上述這些品牌風格彼此各有不同，甚至是南轅北轍，但Setchu厲害之處正是能夠將她們有型地融合起來。既是大玩黑白素色或Earth Tone，卻又一下子製作出豹紋夾乸衣及連身裙，聽上去不倫不類，但配襯黑色羽絨長褸卻是入型入格，一見難忘。

Mottainai「勿体ない」是Setchu的設計宗旨，強調物盡其用，避免浪費。（Setchu）

Setchu在「衣服Transition」這一課題上的遠見叫人拍案叫絕。（Setchu）

+ 10

此外，Setchu在「衣服Transition」這一課題上的遠見也叫人拍案叫絕，絕對是他俘虜評審團的心之最大殺著。他們出品的不少服飾都有多種著法和轉換性，一件杏色Cardigan，透過雙重手袖、多重鈕釦和綁帶，每每展現出多種穿法，無論前腹還是後背，皆能按照穿衣者自身喜好進行調整。

「袖中袖」長褸。（Setchu）

解開貌似普通的手袖管，卻別有洞天地發現袖裡面尚有另一個手袖，將外面手袖解開外露，便能在手袖位置表現出Double Layering的美學特色。（Setchu）

至於另一款長褸同樣出采，其「袖中袖」細節頗具心思，解開貌似普通的手袖管，卻別有洞天地發現袖裡面尚有另一個手袖，將外面手袖解開外露，便能在手袖位置表現出Double Layering的美學特色，實在有創意。

不過，要買Setchu的服飾現在也不容易，始終他本身名氣就沒有LUAR、MAGLIANO般大，故全世界引入其產品的時裝店不多，偏偏自家網店存貨極少，很多東西往往光速Sold Out，現在勇奪LVMH Prize之後更是一衫難求，全世界瘋搶了。