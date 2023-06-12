老人時尚街拍IG gramparents爆紅　聯手Studio Nicholson辦攝影展

【老人時尚】大多數潮流現象，都是由New Generation引領，但是為了尋找老人家的時尚魅力，gramparents這個Instagram帳號卻積極地發掘他們的時尚時刻。



gramparents這個Instagram帳號，由Kyle Kivijärvi從2016年創立，現在更慢慢發展成一個品牌，它除了有自家設計的Tote Bag與帽子外，還曾與Another Aspect、BEAMS聯乘推出服裝系列。日前，Gramparents更與Studio Nicholson聯手在倫敦合辦攝影展覽，精心挑選名為「Senior Snaps」的照片，完美融合Studio Nicholson的品牌精神。

現在gramparent擁有接近250,000關注人數，主理人更承認他相當迷戀老人家在街頭上的穿搭，並在《Highsnobiety》訪問中透露：「他們的風格從不誇張，而且總是誠實而簡單。我個人通常會被經典單品所吸引，而老一輩卻正在讓這些經典保持著活力。」

老人家戴上Kangol漁夫帽。（IG@gramparents）

細心觀看gramparents街拍相片 ，紐約街頭上的老人們，有可能比年輕人更有型，Kangol漁夫帽、The North Face Tee、New Balance波鞋、Barbour外套、Louis Vuitton手袋、APC環保袋，通通都出現在他們身上，主理人更說以New Balance為例，990v3作為經典波鞋型號，他也見過婆婆穿上它在公園慢跑，還有另一位老人家在大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）穿起它襯上西裝。

伯伯們都愛穿Barbour外套。（IG@gramparents）

伯伯穿上New Balance睇報紙。（IG@gramparents）

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在gramparents 出現的品牌，例如Barbour、Clark’s、Nike、New Balance、Converse、Levi’s、Ralph Lauren等，這些品牌都兼顧了舒適與實用，不但證明街頭風格沒有年齡上限，主理人更希望追蹤者可以從他們身上學到東西，千萬不要忘記老一輩，由於大多數老人家沒有時間關注潮流，他們更享受樹上鳴叫的鳥兒、報紙上的填字遊戲，或是在公園與朋友一起玩Card Game。這個Instagram帳號的宗旨是享受生活中的簡單事物，並從另一角度觀看紐約的城市景觀，發掘不同的時尚時刻。