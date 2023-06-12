靠adidas Stan Smith上位 改鞋單位將極簡波鞋變Wing Tip皮鞋
【adidas/ Stan Smith /改鞋】潮流世界大流行「換底改波鞋」早已非甚麼新鮮事，然而在普羅大眾眼中，能娓娓道來的改鞋單位多是來自美國與日本，仿佛只有他們才懂改波鞋之道似的，但其實改鞋工藝五花八門，每個地域都有其特色和獨門秘技，例如亞平寧半島上的意大利，正正是歐陸派別之最強代表。
兩年前早已介紹過的LC23，便是意大利其中一個最矚目改鞋單位，別具慧眼將蘇格蘭傳統Granny Crochet祖母方塊針織圖案，注入到Nike Air Force 1鞋面之上，讓歐洲傳統工藝與美國街頭文化代表來一趟完美融合，連Wyman黃偉文都曾讚好。
今次介紹的Sense Of Symmetry，同樣來自意大利，亦同樣講求新舊元素結合的出色改鞋單位。不過它成名之作並非靠Nike Air Force 1，而是「天敵」adidas傳奇鞋款Stan Smith，此外Sense Of Symmetry的造工更加繁複，並非如LC23在鞋面上進行加工；亦非Peterson Stoop那般將鞋身和鞋大底分離，再進行換底工序。
Sense Of Symmetry這對名曰Stan Tip波鞋式樣皮鞋鬼斧神工，將Wing Tips皮鞋融合adidas Stan Smith的創意，加上其精辟的造工，雖則話近年「波鞋換底」十分流行，但十居其九都是將鞋身和鞋大底拆開再重組而已，Stan Tip卻別樹一格地在Stan Smith鞋身沒有縫線的部份進行切割，繼而把傳統Wing Tips皮鞋鞋身及鞋底縫合其中，絕對是藝高人膽大匠人級傑作，哪怕定價高達599歐元（約5,059港元），仍然很具入手價值。
最近Sense Of Symmetry亦再下一城，為Stan Tip推出兩款新作，更首次推出Burgundy色系和全黑色版本，深化Stan Tip的多元宇宙。不過要得到鞋子也非易事，首先它只接受預訂，已限到6月中，之後便不會再接受訂單，所以有買當真要趁早了。