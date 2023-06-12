靠adidas Stan Smith上位　改鞋單位將極簡波鞋變Wing Tip皮鞋

【adidas/ Stan Smith /改鞋】潮流世界大流行「換底改波鞋」早已非甚麼新鮮事，然而在普羅大眾眼中，能娓娓道來的改鞋單位多是來自美國與日本，仿佛只有他們才懂改波鞋之道似的，但其實改鞋工藝五花八門，每個地域都有其特色和獨門秘技，例如亞平寧半島上的意大利，正正是歐陸派別之最強代表。



兩年前早已介紹過的LC23，便是意大利其中一個最矚目改鞋單位，別具慧眼將蘇格蘭傳統Granny Crochet祖母方塊針織圖案，注入到Nike Air Force 1鞋面之上，讓歐洲傳統工藝與美國街頭文化代表來一趟完美融合，連Wyman黃偉文都曾讚好。

LC23別具慧眼將蘇格蘭傳統Granny Crochet祖母方塊針織圖案，注入到Nike Air Force 1鞋面之上。（LC23）

今次介紹的Sense Of Symmetry，同樣來自意大利，亦同樣講求新舊元素結合的出色改鞋單位。不過它成名之作並非靠Nike Air Force 1，而是「天敵」adidas傳奇鞋款Stan Smith，此外Sense Of Symmetry的造工更加繁複，並非如LC23在鞋面上進行加工；亦非Peterson Stoop那般將鞋身和鞋大底分離，再進行換底工序。

Sense Of Symmetry Stan Tip OG是為這對綠白色版本，最近則研發出其他新色。（Sense Of Symmetry）

Sense Of Symmetry近年另一注目鞋款，則是這對取材自Birkenstock的Mule Max。（Sense Of Symmetry）

Sense Of Symmetry這對名曰Stan Tip波鞋式樣皮鞋鬼斧神工，將Wing Tips皮鞋融合adidas Stan Smith的創意，加上其精辟的造工，雖則話近年「波鞋換底」十分流行，但十居其九都是將鞋身和鞋大底拆開再重組而已，Stan Tip卻別樹一格地在Stan Smith鞋身沒有縫線的部份進行切割，繼而把傳統Wing Tips皮鞋鞋身及鞋底縫合其中，絕對是藝高人膽大匠人級傑作，哪怕定價高達599歐元（約5,059港元），仍然很具入手價值。

Sense Of Symmetry Stan Tip首次推出Burgundy色系。（Sense Of Symmetry）

全黑色版本也是首度推出。（Sense Of Symmetry）

預訂期由昨天起計只有30天時間。（Sense Of Symmetry）

最近Sense Of Symmetry亦再下一城，為Stan Tip推出兩款新作，更首次推出Burgundy色系和全黑色版本，深化Stan Tip的多元宇宙。不過要得到鞋子也非易事，首先它只接受預訂，已限到6月中，之後便不會再接受訂單，所以有買當真要趁早了。