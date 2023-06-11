Starbucks聯乘不是藤原浩fragment專利　Porter別注包袋與咖啡壺

【Starbucks/ 星巴克/ Porter/ 聯乘】每次說起日本Starbucks的聯乘，相信大家第一時間會想到藤原浩的品牌fragment design，他多次跟星巴克合作，美人魚跟閃電似乎很投緣。



不過，近年藤原浩轉飲喜茶，咖啡聯乘不見了，這卻不代表Starbucks遠離潮流界，最新帶來日本國民袋牌Porter的別注，反而更有驚喜。



Starbucks聯乘Porter系列以「My Bottle & Go」為主題（Starbucks）

Starbucks聯乘Porter系列以「My Bottle & Go」為主題，即是攜住外帶咖啡行走，於是衍生出包袋與咖啡壺。

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作為日本國民袋牌代表，當然先看看Porter袋款設計。Starbucks賣咖啡，Porter順理成章以咖啡豆為設計概念，造出橢圓形狀，分為兩個尺碼，細碼是根據咖啡壺而設，也可容納手機、相機、筆記簿等小物，至於大碼則足夠放下16寸電腦，而兩款袋同樣是手攜和上膊兩用，並設有兩種配色，代表Starbucks的綠和代表Porter的黑。咖啡壺方面，則有黑、橙和白三色，壺身印有大大個Starbucks和Porter Logo，非常高調搶眼。

Porter聯乘Starbucks Reserve系列設計（Starbucks）

聯乘同系列還有Porter Starbucks Reserve設計，包袋形狀依舊，手抽、肩帶與底部全換上柔轉皮革，更見高級；咖啡壺亦換上較成熟的黑與銅配色，適合上班族。



最後，回顧一下昔日Starbucks聯乘fragment design的設計：