美國版UNDERCOVER　Better With Age古着再造美學甚有高橋盾風格

【UNDERCOVER/ Better With Age/ 獨立品牌】以往提起古着再造品牌,大多數潮流人十居其九只會諗起日本出品,然而近年街頭文化根源之地的美國亦湧現不少出色單品,像這個新發現的Better With Age。



連BLACKPINK成員Jisoo亦曾高調著用。(styleofpink)

例如《一物》頻道曾介紹過的MFBLU、69 tearz及Adrienne Cash,均是功力不下於大前輩BODE之潛力品牌。而今次主角Better With Age同樣是才情無限的古着再造品牌,在香港或許名不經傳,但事實上人家在西方已有不俗名氣,除了不缺知名時裝店引入,就連BLACKPINK成員Jisoo亦曾高調著用,自命「BLINK」者務必關注。

以新品牌來說,Better With Age產品並不便宜。(Better With Age)

不過Better With Age自家網店單品往往很快Sold Out。(Better With Age)

Better With Age的包袋造工十分吸引。(Better With Age)

然而,即使同樣擅長將舊衫、工裝及白家布製成新服飾,Better With Age明顯與從前介紹過的古着再造美牌大有分別,事關她不止著眼於Vintage Remade,更擅長將當代Symbol及古典美學元素注入服飾當中,產生出一種既Punk、迷幻又光怪陸離的特異美感,與日本高橋盾所主理的UNDERCOVER可謂有着異曲同工之妙,特別是「But Beautiful」和「Art & Craft」時代的UNDERCOVER,更是系出同源。

芸芸作品之中,一系列Carhartt Jacket甚為矚目。(Better With Age)

芸芸作品之中,一系列Carhartt Jacket甚為矚目,挑選歷史悠久的Vintage Carhartt工裝外套,再以Patchwork技法,將多組Photo Print布塊縫紉其中,Vintage美學和街頭色彩共治一爐,將Raf Simons和高橋盾常用技法演繹得唯妙唯肖。

取材自18世紀深受法國貴族垂青的Toile de Jouy布料上的圖案。(Better With Age)

這條油畫般的Levi's牛仔褲,其風格和造工,足以令人聯想起當年UNDERCOVER × Supreme那件經典油畫圖案Coach Jacket。。(Better With Age)

UNDERCOVER × Supreme Coach Jacket。(UNDERCOVER)

此外,牛仔褲同樣是Better With Age人氣之作,好些設計均如Dior一樣,取材自18世紀深受法國貴族垂青的Toile de Jouy布料上的圖案,將貴婦或花鳥園林景象融入牛仔褲之中,表現出特異時空抽離感,那條油畫般的Levi's牛仔褲,其風格和造工,足以令人聯想起當年UNDERCOVER × Supreme那件經典油畫圖案Coach Jacket。