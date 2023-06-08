Y2K｜Oakley一口氣推出三個別注系列　必搶Palace聯名機能背囊

因為Y2K、因為Futurism（未來主義）、因為Gorpcore，種種潮流現象令久遺的Oakley重新回到時尚焦點。



除了Vintage的Oakley有價有市，品牌一連串聯乘項目同樣是其人氣急升的主因，單單是這個月已先後三個別注面世，分別是Brain Dead、Palace Skateboards和Satisfy，相當熱鬧。



Brain Dead跟Oakley合作無間，帶來Oakley Factory Team系列。（Brain Dead）

Brain Dead是其中一個令Oakley重生的重要推手，兩個單位以Oakley Factory Team之名推出一系列鞋履，重塑Y2K年代外型設計，配上各類新式面料，別注系列先後推出三個型號，FLESH、FLESH SANDAL和CHOP SAW，全部甫推出便被搶購一空，成為Gorpcore穿搭必備之選。

Brain Dead跟Oakley最新別注CHOP SAW MULE（Brain Dead）

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最新的CHOP SAW MULE則是CHOP SAW變奏，把原來鞋帶設計變成Slipper，卻保留原有堅韌、耐用且柔軟特性，還有3D紋理與波浪型狀的聚氨酯鞋底，帶來獨特的個性化Y2K美學。

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Palace聯乘Oakley背囊最受注目（Palace Skateboards）

而跟Supreme爭奪聯乘之王的英國板牌Palace Skateboards，也迎來Oakley聯乘系列，不僅有最著名的Cyber Punk款式太陽眼鏡，還一口氣帶來風褸、有帽衛衣、T恤、Cap帽、襪子等整個完整系列，不過最最最吸引無疑是的機能背囊，一來別注版包袋絕不多見，狀態良好的Vintage款式更是炒上幾倍以上，現在是難能可貴入手Oakley背囊的良機。

Satisfy聯乘Oakley以沙漠環境為主題（Satisfy）

最後是巴黎跑步品牌Satisfy與Oakley的合作，以沙漠環境為設計概念，黑、銀與沙色三大顏色作主調，帶來太陽眼鏡、與服飾，在時尚度與機能性並重下，Futurism風格在城市中遊走，別有一番時尚感。