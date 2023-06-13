謝霆鋒必搶│攻殻機動隊乘WACKO MARIA重現Scarlett Johansson性感

作為日本動漫史上殿堂之作，士郎正宗創作的《攻殼機動隊》在潮流人心目中地位足以比肩《阿基拉》，人家《阿基拉》與Supreme推出聯乘，《攻殼機動隊》這些年來都有GU和香港代表initial。而今年就連WACKO MARIA也加入戰團，推出了攻殻機動隊 × WACKO MARIA別注系列。



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其實第一擊攻殻機動隊 × WACKO MARIA別注早在3月25便發售過，可惜當時只屬牛刀小試，只簡單推出了圓領衞衣便了事，叫人失望。

攻殻機動隊 × WACKO MARIA第二擊6月17日開售。（WACKO MARIA）

若換上2017年真人電影版的Scarlett Johansson，玩味程度應該更高。（《攻殼機動隊》）

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誰不知好戲在後頭，6月17號推出的第二擊原來才是重頭戲，事關今次焦點Item精銳盡出，最矚目者首推多款夏威夷恤，一來屬WACKO MARIA開山立派招牌單品，二來將《攻殼機動隊》主角草薙素子Motoko Kusanagi的各種激鬥場面及銅體印在恤衫之上，既是性感誘人，潮味亦十分出眾，遺憾衫上所印的草薙素子只屬卡通版圖，若換上2017年真人電影版的Scarlett Johansson，玩味程度應該更高。

今次攻殻機動隊 × WACKO MARIA少有地推出多款白色作主色或底色的花恤。（WACKO MARIA）

「MK始祖」謝霆鋒日前以白髮、白Suit、白波鞋白馬王子加陳可辛造型示人。（視覺中國）

亂中有序潮流感，既適合謝霆鋒，亦與WACKO MARIA一貫作風很夾，「天国東京」演澤成「天国MK」，依舊唯妙唯肖。（視覺中國）

此外，日前忽然以白髮、白Suit、白波鞋白馬王子加陳可辛造型示人之「MK始祖」謝霆鋒，查實這批攻殻機動隊 × WACKO MARIA新作亦很適合他。事關系列裡面少有地推出了很多款以白色作主色或底色的花恤，雖然並非全白色，但其實謝霆鋒當天的白色造型也非全白色Tone，他腳踏的BALENCIAGA Runner球鞋，白色鞋身上便噴有大大個黑色BALENCIAGA塗鴉字樣，這種亂中有序之感，既適合謝霆鋒，亦與WACKO MARIA一貫作風很夾，「天国東京」演澤成「天国MK」，依舊唯妙唯肖。