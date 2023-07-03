Casio x《怪奇物語》聯名手錶隱藏平行世界　復古風格致敬80s年代

CASIO卡西歐最近與Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）合作，雙方合力打造一款聯名手錶A120WEST。



將《怪奇物語》深植觀眾心中的一些印象挹注到手錶外觀設計上，讓忠實觀眾們一看到這款錶就會非常有感。

Casio X《怪奇物語》聯名手錶A120WEST。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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由於《怪奇物語》的故事背景富有強烈向1980年代文化精神致敬的氛圍，因此CASIO也很應景地選了1980年代問世的數位錶款A120為創作基礎，手錶的造型雖然還是A120的骨架，例如八角形錶圈、水平線條錶帶等，但是CASIO這次倒是別出心裁地調整了A120WEST的錶殼線條、錶帶也改成樹脂材質。而且它的設計充滿「上下顛倒的世界」的奇想，詮釋《怪奇物語》敘述的與人類世界平行存在的另一個時空環境。

A120WEST的面盤印上了《怪奇物語》中角色驚悚怪物「Demogorgon」的圖案，同時面盤下方的四枚按鈕紛紛換上黃色、藍色，以及黑色帶有紅線、黑色帶有綠線的繽紛設計則很有奇幻視覺效果，此外手錶的實底蓋以及半透明錶帶也都有從地下世界伸出的詭異觸手般的花紋，與《怪奇物語》連結兩個世界的劇情再次呼應。

同埸加映：G-SHOCK x FACETASM手錶登場！面盤融入設計師手寫字體如半製成品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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驚喜不只如此，按下手錶那顆藍色的按鈕時，面盤的LED背光燈會啟動，紅色調的LED光下會露出倒置的「Stranger Things」字樣，似乎在暗示著我們存在對向的另一個平行世界；而特殊設計的錶盒上，也會印上影集中主要角色的輪廓圖案，從外盒到手錶本身，都帶著鮮明的主題色彩，搶眼設計不管是不是《怪奇物語》忠實觀眾都會印象深刻。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐推出《怪奇物語》聯名錶A120WEST 手錶風格致敬1980年代文化】