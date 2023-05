CITIZEN新推4款Star Wars聯名手錶　共限量1000隻將於6月日本上市

適逢每年一度的「星球大戰日」,不免俗地要跟大家說聲:「May the Force be with you」。提到星球大戰,錶壇也有一些品牌和這部長青人氣系列電影保有合作關係,像是CITIZEN就擁有一個完整的Star Wars聯名系列,最近品牌釋出了最新的星戰限量錶,其以Thermo Sensor手錶為基礎,再度將《星球大戰》電影中知名的人物/戰機角色融入手錶設計細節,吸引星戰迷和錶迷的目光。



Thermo Sensor為CITIZEN 1982年打造的作品,它是史上首款具備溫度計功能的指針/數位雙顯手錶,近年品牌重新復刻這款錶後頗受市場喜愛,因此2023年的星球大戰聯名錶再度奠基於此系列,並精選出星戰電影的人氣角色如R2-D2、C-3PO、X翼戰機和千年鷹號作為手錶的創作主題。Thermo Sensor雖然是1980年代的產物,但是它的設計放到今天來看還是頗為前衛,手錶面盤繁複的顯時資訊以及分隔設計剛好給了CITIZEN寬闊的設計空間,足以將四種主題完整地放進手錶正反面。這個限量系列手錶都會有特別製作的錶盒,裡面還會附上聯名角色的卡片供錶主珍藏。

以下就來一一揭曉新出的四款作品有何特色。

R2-D2(限量300只)

面盤以R2-D2代表性的白藍配色貫串,而且面盤上的說明文字也都改成具有未來風格的字體,左上角的小錶盤讓人想起機器人的眼睛鏡頭,右上角則呈現R2-D2的上半部輪廓,錶背底蓋則刻有這款機器人的剪影。

C-3PO(限量300只)

手錶鍍成金色來詮釋C-3PO的金色外觀。面盤以黑色為底色,同時上半部的彩色線條則是揣摩C-3PO身上的線路,此外機械人腹部的同心圓造型和後腦勺的三叉標誌也都成為小錶盤的裝飾,就連C-3PO頭部外圍的虛線輪廓也忠實地呈現在面盤周圍。

同場加映:盤點CASIO、CITIZEN、SEIKO聯名錶 天空之城、Star Wars迷必留意

X翼戰機(限量200只)

面盤圖案以「風化」筆刷效果呈現X翼戰機高速飛行時的殘影,整體有一種機身長期使用後的風霜感。而右上角小錶盤呈現出5道紅色線條,用以代表這是路克天行者的座駕。

千年鷹號(限量200只)

面盤可見千年鷹號的輪廓線條,左上角小錶盤可見這艘宇宙船的俯瞰輪廓,而右上角的小錶盤又是模擬千年鷹號在超空間驅動期間的環境氛圍,錶殼下方凹槽填上淺藍色不僅是裝飾,它也代表宇宙船引擎啟動時發出的藍光。

以上四款CITIZEN最新打造的星球大戰聯名錶預計會在2023年6月於日本正式上市,手錶定價為44,000日圓(折合約HKD 2,500),有興趣的人屆時不妨多留意品牌官網,或許可循代購管道入手滿足自己的收藏慾望。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:「星際大戰日」超應景 CITIZEN最新Star Wars聯名錶】