New Balance乘Bodega新作登場　精良配置讓越野運動鞋610完美重生

論New Balance近年最成功的聯乘合作單位，Aimé Leon Dore、JJJJound和Bodega一定榜上有名，繼日前Teddy Santis主理的New Balance MADE in USA Season 3發布後，本周焦點則轉移到Bodega身上。



New Balance × Bodega 610於6月14日正式開售，定價HK$1,299。（New Balance）

除了獨特外觀，New Balance × Bodega 610在性能方面同樣作出改動。（New Balance）

與JJJJound偏好以王道990作聯乘基調如斯穩陣有所不同，Bodega挑選的New Balance鞋款向來較多面向，既有經典至上的990 v3及574，也有9060、585、997S等潛力型號。今次最新聯乘項目610則算是兩者的中間，在New Balance河恆歷史上未必是最街知巷聞，卻是這個百年運動品牌近年非常積極力捧之鞋款。

重溫New Balance × Bodega昔日經典設計：

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New Balance 610誕生於2012，作為573的升級鞋款，610一直被作為專用越野運動鞋般存在，及至2022年十周年慶生，品牌方面更為610迎來一次全新改造，不但簡化了鞋面網眼和皮革位結構比例，中底也植入了ABZORB技術，結合N-DURANCE大底無與倫比的抓地力和耐磨程度，610在戶外領域有着無可置疑之性能。

而隨着戶外文化在時裝世界大紫大紅，New Balance與Bodega設計團隊都能看出610除坐擁精良機能性外，時裝美感方面同樣不可估量，如是者終於炮製出這對New Balance × Bodega 610。

延續Bodega天馬行空創意，這對別注610配色十分鮮明特別。（New Balance）

3M反光物料遍及鞋舌、鞋領、鞋頭、鞋帶各大部份，夜間著用效能顯著。（New Balance）

延續Bodega天馬行空創意，這對別注610配色十分鮮明特別，鴿子般彩虹色羽毛結合自然色調，繼而融入到Bodega標誌性的不對稱內側之中，這種強調用料和顏色之間的特異感對比，一如New Balance品牌合作與能量部產品經理Kevin Trotman所言，一直都是New Balance乘Bodega核心一環。

平常版的New Balance 610採用傳統鞋帶設置。（New Balance）

改用可調節的鞋帶和扣件索帶式鞋帶，穿上脫下時自然更省時省事。（New Balance）

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除了獨特外觀，New Balance × Bodega 610在性能方面同樣作出改動。為強化越野運動鞋耐用性，鞋子一改以往正常鞋帶繩設置，改用可調節的索帶式鞋帶及扣件，穿上脫下時自然更省時省事，加上配備經加固了的鞋頭，更趨堅固，哪怕在行山走路時不小心撞到石頭，亦不至於疼痛受傷，實用和穿搭性皆不凡。

銷售點

New Balance 香港官網 www.newbalance.com.hk

New Balance Grey Store - 銅鑼灣Fashion Walk 百德新街 55 號地下 B 及 D 號舖