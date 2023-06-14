Supreme罕見出現盈利倒退憂神話不再　Fear of God有力取而代之？

街頭時裝品牌全球成千上萬，但這數個年代以來至尊的天字第一號卻只有一個，正是Supreme也，然而在2020年當美國財團VF Corporation宣告成功收購這個至尊品牌之後，業界便開始有人為它前景堪憂。果不其然，剛剛發表的Supreme年度財政報告便有壞消息傳出。



難道當真神話不再了？

《一物》亦曾預言過Supreme被收購後可能會出現問題。

根據母公司VF Corp最新發表報告，截至2023年3月財政年度，Supreme年收入為5.231億美元，比上年2022年同期減少3840萬美元，淨收入也從去年8240萬美元下降到6480萬美元。考慮到上年世界仍然受到新冠肺炎侵擾，故普遍時裝品牌的生意都是今年比上年好，誰不知堂堂Supreme卻居然唱反調，要知道此美國傳奇街牌自1994年誕生以還，基本上每年的業績都是一年比一年好，現在VF Corp只不過收購了兩年有多，生意卻竟然有下跌之勢，距離收購之初所定下的6億美元年度銷售目標愈來愈遠，著實不可謂不擔心。

VF Corporation擁有的品牌。（VF Corporation）

和VF Corporation旗下The North Face、Vans、Dickies和Timberland等主打普羅大眾市場的品牌所不同，Supreme本乃小眾街頭市場出身，之所以愈做愈強，每每就是憑小眾、稀有、限量和難買而上位。多年來都是以「Weekly」方式出售單品，購買時亦要花長時間排隊，大部份店員更是「口黑臉黑」態度差見稱……如斯種種將人拒於千里外的方式，正正應合虛榮性消費原則，可望而不可得，人自然愈想得到。

街頭品牌的魅力就是少眾和稀有，當Supreme由街頭品牌變成國際便服品牌的時候，自然不再珍貴。（Getty）

以往一星期只有十數款Item，現在已變成數十款；過往一季只有數個聯乘合作，現在卻暴增至十多個一季。（Supreme）

可惜近幾年，Supreme漸漸變得不再少眾和稀有，被VF Corporation收購之前或之後，分店都愈開愈多，更有傳今年內將於南韓首爾開設首間專門店，想來離中國開店之日亦不遠矣。此外，雖然收購後Supreme仍然遵從「Weekly」和排隊方式售賣產品，然而每星期售賣的產品其款式和數量都大大增多。以往一星期只有十數款Item，現在已變成數十款；過往一季只有數個聯乘合作，現在卻暴增至十多個一季；就連一度講明永久停產的Logo Box Tee，均巧立各種名目（如慶祝新店開幕或與Burberry、Tiffany & Co.等Crossover）一再推出，小時候一件Supreme難求，到現在哪怕香港仍沒有專門店，但透過Stock X、Carousell以至旺角水貨舖都能快速購買，大部份Item價錢亦每每只比原價貴上少許。所謂物以罕為貴，當Supreme不再罕有，在消費者眼中自然不再珍貴了，這對一個街頭品牌而言注定是致命傷。

小時候一件Supreme難求，到現在哪怕香港仍沒有專門店，但透過Stock X、Carousell以至旺角水貨舖都能快速購買。（Supreme）

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此外2017年的Supreme × Louis Vuitton雖然成功改寫了Street Fashion和High Fashion之間的關係，風頭一時無倆，但自此以後正因為這個項目大成功，使到Street、High界別互動日漸頻繁，這些年來無論是Nike × Louis Vuitton、Poter × FENDI、Gucci × Palace Skateboards等都引來極大迴響，以往Supreme總能夠依仗Collaboration來呼風喚雨，現在卻人人皆能做到，使其獨特性進一步下滑。

2017年的Supreme × Louis Vuitton成功改寫了Street Fashion和High Fashion之間的關係，風頭一時無倆。（Getty）

Fear of God主理人Jerry Lorenzo。（Getty）

再加上Supreme誕生於1994年，超初的而且確成功憑藉年青叛逆形象起家，但所謂長江後浪推前浪，時移世易，Supreme不經不覺將近30年歷史，當天追捧它的一眾80、90後，亦已由「𡃁仔」變成「阿叔」了。新潮年輕感覺不再，卻偏偏遇上Fear of God、Palace Skateboards、Aimé Leon Dore及Noah崛起，這「新四大天王」無論在設計功架抑或形象包裝上都毫不輸蝕比大前輩Supreme，能夠策起出來的聯乘合作亦按年不斷強化，成為一眾傳統大牌寵兒。例如從Stock X數據所得，2022年Supreme在該平台交易量便首次被Fear of God超越，隨着人家正式取締Yezzy成為adidas聯乘單位中的第一把交椅，未來這個由Jerry Lorenzo統領的品牌聲勢定必有增無減，而Aimé Leon Dore也會憑藉Teddy Santis在New Balance的成功繼續發光發亮，足見Supreme在不久未來面對挑戰實在不少，今次業績下降，就是一大警號。