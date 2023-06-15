The North Face二度聯乘Online Ceramics　經典外套大玩撞色對比

隨着第一擊聯乘合作廣獲好評，The North Face × Online Ceramics將會誕生第二回可謂意料中事，果不其然最新消息6月23日雙方便會進行二度Collaboration，叫Fans們為之震撼。



The North Face × Online Ceramics新一季以以「出世入營」作靈感主題，聽上去頗抽象的。（The North Face）

The North Face × Online Ceramics新一季以以「出世入營」作靈感主題，和第一波明顯分別在於用色進一步新奇大膽，上次大部份作品以綠 × 白「Sharp醒」配色掛帥，今次卻更加天馬行空，基本上各種鮮艷顏色皆共治一爐融合其中，然而撞出來的色系卻非不會不倫，而是滿佈新奇趣味又入型入格美學元素在其中，彰顯出Online Ceramics非凡創意力。

The North Face × Online Ceramics服飾貫穿春夏秋冬，既有禦寒外套，亦有爽快至上的括Tee、短褲，也具備四季皆宜的連帽衞衣。（The North Face）

服飾圖騰特意融入森林、星空、動物等地球元素，天馬行空。（The North Face）

更厲害是Online Ceramics這種在用色方面的大膽創造力，每每注入到The North Face一系列歷史悠久的經典服飾之上，如1995 Polartec® Retro Denali搖粒絨外套及Windjammer防風褸等等，將搶眼的撞色對比及文字、符號、圖案應用到服飾之上，給予人既是熟識，卻又耳目一新之感。

The North Face × Online Ceramics 1998 POLARTEC DENALI $1890。（The North Face）

The North Face × Online Ceramics WINDJAMMER $2090。（The North Face）

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要知道「3% Rule」一直是近年時裝潮流設計主調，Travis Scott一個出奇不意將Air Jordan 1的Swoosh大剔來一趟反轉，即能在時裝世界掀起狂熱旋風，這種畫龍點睛的眼光，其實在The North Face × Online Ceramics別注裡同樣看得到。（另一個則是The North Face × Brain Dead系列）

今次系列更首度推出專為女性設計的產品 $450。（The North Face）

BASE CAMP BOX $1390。（The North Face）

+ 5

然而任視覺設計再好，若沒有高效機能性加持，對一個專業戶外品牌來說是沒意思的，The North Face當然深明此理。別注系列裡不少服飾選用防水、FlashDry-XD™等高性能材質，使衣服具備快速吸濕排汗，並有抗紫外線指數達UPF 50+之高效性能。至於另一款重點大作，則是露營箱，不但是The North Face × Online Ceramics之間首度推出單品，其耐磨物料結合金屬支架與多口袋設計，既能穩妥並方便收納東西，亦易於攜帶，堪稱本年度最潮露營箱。

The North Face × Online Ceramics系列將於2023年6月23日於K11藝術購物館The North Face 品牌概念店獨家發售予XPLR會員。