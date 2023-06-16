Guepard│古董眼鏡名所Speakeasy自家品牌　Leather Healer首開賣

論近十年本地崛起得最快的眼鏡店和皮鞋店， The New Black Optical和Leather Healer都是各自的表表者，不過縱使兩店惺惺相惜多年，原來卻一直未有正式合作，著實可惜。幸好來到2023年夏天，雙方終於相遇了。



事源經常從世界各地搶先搜羅優質眼鏡品牌的The New Black Optical，最近從日本率先引進Guepard這個新晉眼鏡寶號，它可是日本神戶眼鏡名所Speakeasy的自家品牌，對於熱愛眼鏡文化的朋友而言，Speakeasy絕對是大名鼎鼎，店內古董眼鏡收藏蔚為奇觀，當中尤以1940年代至50年代法國眼鏡最為注目，哪怕是極罕古董逸品，在神戶本店皆能找到。

日本古董眼鏡名所Speakeasy神戶專門店。（Speakeasy）

Speakeasy及Guepard主理人山村將史。（NESTBOWL）

然而情況就如1985年原產的Air Jordan 1 Chicago籃球鞋一樣，OG級古品當然吸引，但卻極其少有，買一枚少一枚，故此二手市場價值高不可攀不在講，就算要保養維持其Condition亦十分困難。如是者，Nike成功讓AJ1 Chicago 4度復刻，Speakeasy主理人山村將史亦找來福井的手造眼鏡職人組班，創立出Guepard，主打40年代至50年代復古風法式眼鏡。

Guepard成立時間雖然，卻已款式眾多，至今已有gp-01至gp-23等二十多個型號。（Leather Healer）

Guepard gp-01 。（Guepard）

Guepard gp-03 。（Guepard）

Guepard成立時間雖短，卻款式眾多，至今已有gp-01至gp-23等二十多個型號了，可見法式古董眼鏡文化的森羅奧妙，博大精深。每個型號均有其獨特之處，例如gp-01視為入門款式，小巧別緻，惠靈頓形狀呈方形狀，方便配襯。而考慮到歐洲人與亞洲人臉型分別，鼻托方面的設置亦經過適度改良，使亞洲人也能輕鬆佩戴，甚是體貼。

Guepard gp-05。（Guepard ）

另一款人氣款式gp-05則追求法國古董眼鏡的高級設計細緻和精髓，並進行現代化改造。gp-05正面採用3點鉚釘，鏡腿採用2點鉚釘設定，鏡框則用上醋酸纖維材質打造，結合Guepard特制平面鏡片，僅在背面進行多層鍍膜工序，讓鏡片表面來接收和反射光線，重塑過去鏡片尚沒有鍍膜技術的古舊時代氛圍，彰顯出日本眼鏡工匠之職人精神。

Guepard的眼鏡製品在包裝方面同樣匠心獨運，吊牌、油紙等包裝細節絶不馬虎，以重現當時的法國懷舊元素。(Guepard)

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為隆重其事今次Guepard眼鏡正式到港，The New Black Optical今次竟出奇不意到沒有讓眼鏡於旗下眼鏡專門店首先開賣，而是邀請Leather Healer進行首賣，於6月17至18（星期六、日）於Leather Healer銅鑼灣專門店舉行Launching Pop up，古舊風法式眼鏡遇上紳士皮鞋或者夏威夷恤，的確唯妙唯肖，味道入木三分。