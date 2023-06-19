Valentino SS23男裝繼UNDERCOVER再聯Porter　展現花美男美學精髓

看來意大利傳統時裝工藝與日本服飾文化格外投緣，先是FENDI接連與日本袋王Porter及運動鞋老字號MoonStar大玩聯乘，現在就連Pierpaolo Piccioli主理的Valentino繼2019年UNDERCOVER之後，亦二度與日本單位結緣，再度與Porter合作，打造一系列唯妙唯肖的手袋。



FW19的Valentino × UNDERCOVER追求神秘主義，Stanley Kubrick以及中世紀時期的古典詩句，均是其設計核心。（攝影：黃舒慧）

日本裏原宿一系時尚文化向來推崇機能與街頭風尚結合，剛好這也正正是近年時裝世界一大主調，如是者UNDERCOVER與YOSHIDA & Co.這兩大日系代表如斯受歐洲師高度珍視，完全是有根有據。然而考慮到UNDERCOVER和Porter之間風格上有着根本分別，設計師Pierpaolo Piccioli所研發的這兩個Collection可謂各擅勝場。前者FW19的Valentino × UNDERCOVER追求神秘主義，Stanley Kubrick以及中世紀時期古典詩句，均是其設計核心。

Valentino × Porter一系列包袋滿載意式風情。（Valentino）

將Porter馳名天下的Helmet Bag及Shoulder Bag等經典袋款融入系列之中，以手提方式由模特兒輕盈地行走展示着，集奢華、休閒及機能實用於一身。（Valentino）

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亦把正裝中視之為正統的黑色、深藍及灰色，改寫成Valentino Pink粉紅或海藍這些新穎色彩，從而表現出將舊有物事（觀念）煥發成新的藝術意境。（Valentino）

而今次Valentino × Porter一系列包袋則悠然自得多了，藉着「Valentino The Narratives」作為SS24男裝季度系列主題，Pierpaolo Piccioli致力為當代男裝界定新詮釋：脆弱而不失力量，謙虛而不失膽量，不足中蘊含完美。嘗試將優雅西裝與活潑小短褲合二為一，成為新生代「Suit」正裝此概念的新主調；亦把正裝中視之為正統的黑色、深藍及灰色，改寫成Valentino Pink粉紅或海藍這些新穎色彩，從中表現出將舊有物事（觀念）煥發成新的藝術意境。將Porter馳名天下的Helmet Bag及Shoulder Bag等經典袋款融入系列之中，以手提方式由模特兒輕盈地行走展示着，集奢華、休閒及機能實用於一身，讓街知巷聞的吉果包煥然一新。

柳原漢雅。（GettyImages）

柳原漢雅的小說作品《渺小一生》，書中金句便轉移到牛仔褲及皮袋之上。（Valentino）

柳原漢雅被節錄的文句滲透着大和民族對於不完美或缺憾美的哲學觀點在其中。（Valentino）

此外Pierpaolo Piccioli對於日本文化的愛，及對物事隨時間所流露出來的「物哀」情懷，於SS24季度可謂無處不在，並非單單只與YOSHIDA & Co.合作如此直白。美籍日裔韓裔女作家柳原漢雅的小說作品《渺小一生》，書中金句便轉移到牛仔褲及皮袋之上。既為服飾帶來視覺上衝擊，柳原漢雅被節錄的文句亦滲透着大和民族對於不完美或缺憾美的哲學觀點在其中，與《Wabi-sabi》作者Leonard Koren所言：「侘寂是一種事物不完美、非永存和未完成之美。是一種審慎和謙遜之美，亦是一種不依循常規的隨興之美」之理念有異曲同工之妙。

東西會破損，有時能被修復，但大多數情況下，你會明白無論什麼被毀掉了，生活都會自我調整，彌補損失，有時甚至是令人驚歎的補償。 柳原漢雅《渺小一生》

金繼（Kintsugi）是為一門日本傳統手工。（wiki）

花朵圖像有如金繼技術中的流金一樣，以富有韻味姿態取締領帶。（Valentino）

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如是者金繼（Kintsugi）這一門日本傳統手工，其概念也被轉化到Valentino SS23男裝系列中去，雖然並非當真如傳統金繼般，使用漆並灑上金粉到衣服中去，反而是取其理念，為典型西洋男士西裝進行新詮釋。過往男士西裝一定要配搭領帶才叫正宗，現在Pierpaolo Piccioli卻將領帶移除了，只保留西裝，情況仿如出現了裂痕的器皿，然而花朵圖像則有如金繼技術中的流金一樣，以不完美卻富有韻味之方式取締領帶，並融入西裝結構中去，表現出滿載詩意的構圖，令人看得如痴如醉。