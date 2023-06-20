《魷魚遊戲2》李政宰GUCCI新廣告登場　細說意大利品牌與酒店故事

【李政宰/魷魚遊戲/ GUCCI】千呼萬喚，Netflix王牌《魷魚遊戲》第二季日前公告了演員名單，只見任時完、姜河那、朴成勳和梁東根等星級人物一一在列，不過整套至關重要的人物，始終是第一季最終輸家兼男一李政宰了吧。



Netflix王牌《魷魚遊戲》第二季日前便公告了演員名單。

所以作為李政宰官方代言品牌的GUCCI亦十分識趣，那邊廂《魷魚遊戲2》終於有重要消息流出，這邊廂品牌便發布了李政宰為GUCCI VALIGERIA旅遊配飾系列的最新廣告企劃。

只見李政宰手挽GUCCI一系列經典行李箱，遊歷歷史悠久倫敦地標The Savoy Hotel，各式各樣大細不一的圓筒袋、滾輪行李箱、帽子盒、珠寶箱滿載其中，目不暇給。有些行李包袋以GUCCI傳奇GG字母圖案配上Web織帶組合而成，歷久不衰，另有些作品更選用鱷魚皮等珍貴素材縫製，古典奢華感滿載。

李政宰手挽GUCCI一系列經典行李箱，遊歷歷史悠久倫敦地標The Savoy Hotel。（GUCCI）

GUCCI × FPM MilanoBank滾輪行李箱，全部飾有GG字母印花和 Web織帶。（GUCCI）

此外為追求行李箱造工上的精益求精，新一季GUCCI VALIGERIA系列更聯合意大利頂尖行李箱品牌FPM Milano，合作開發GUCCI Porter鋁質行李箱，型號包括FPM Milano王牌款Bank滾輪行李箱和小型化妝箱等，10微米(μ)厚的鋁製外殼與特殊蝶形鎖相互結合，提供絕對程度之保護和抵壓性能，再配備超順滑雙滑輪，實用性非凡。

GUCCI歷史悠久，與The Savoy Hotel早有淵源。（Savoy）

GUCCI創辦人Guccio Gucci。（Wiki）

其實GUCCI歷史悠久，與The Savoy Hotel關係甚有淵源，絕非貪新鮮找個韓國一線紅星影相博取話題如斯簡單。回想1990世紀之初，年少的GUCCI日後創辦人Guccio Gucci離鄉背井，遠赴英國倫敦The Savoy Hotel任職門僮，The Savoy建築裝潢的精緻奢華，與酒店內旅客車水馬龍，均啟發出Guccio Gucci對高級行李皮箱工藝的憧憬。

如是者，Guccio Gucci後來便回歸家鄉，1921年於佛羅倫斯開設皮具店，打正旗號專門售賣「Valigeria Inglese」英式行李箱，這個意大利傳奇時尚品牌的百年基業，正正由此開始。時至今日，成呈殿堂之列的GUCCI依然對The Savoy情大獨鍾，除衣錦榮歸在酒店內開設專門店，更曾一起策動GUCCI × The Savoy企劃，將GUCCI精品家品融入酒店套房之中，引來極大迴響。