Virgil Abloh、山本耀司超珍貴專訪　System雜誌全部免費線上看

【Virgil Abloh/ Yohji Yamamoto】市面上眾多時裝雜誌中，一再強調《System》並非最人氣、最廣為人知，但無疑是時尚業界內最受推崇的雜誌之一。



《System》這半年刊每期都恍若字典般厚重，每篇業界人物專訪的深度性和知識水平之高，叫人大開眼界，若能認真細閱，一定獲益良多。



從前，香港買《System》實體紙本既難且貴，如今卻可以所有期數全部線上免費看。



《System》乃是來自英國的獨立時裝雜誌，創立於2013年。（System）

原以為《System》官方網店能夠原價購買，誰不知英國總部寄來香港的運費，卻比雜誌本身更高。（System）

過往要購買《System》絕非易事，只因它內容過往艱深，世界各地一般書店報攤鮮有售賣，香港只有某台灣大型書局有售，卻夠膽死將原價£26英鎊的雜誌，索價接近$500港元，認真「乸脷」。

原以為《System》官方網店能夠原價購買，誰不知英國總部直接寄送香港的運費，卻比雜誌本身更高昂，故同樣接近$500港元，筆者曾一怒之下透過轉運公司讓Balenciaga主帥Demna做主題的那期雜誌輾轉寄到香港，怎料雜誌社寄出刊物的時間龜速，最終等待了差不多兩個月才到手，可見入手難度之高，並不下於一眾稀有潮流單品。

Virgil Abloh的專訪已然是可一不可再，因此尤其珍貴，未知在天上的他對Pharrell Williams全新主理的Louis Vuitton男裝Show有何評價呢？（System）

今年踏入10周年的《System》日前突然宣告，已經將歷年共二十期雜誌數位化，並分為網頁版及PDF版供世人閱讀，一雞兩味甚方便。（System）

PDF版更可供人直接下載。（System）

檢閱《System》歷期封面故事人物：

+ 13

或許終於發現自己太難買得到，為平息讀者怒憤，今年踏入10周年的《System》日前突然宣告，將歷年共二十期雜誌數位化，並分為網頁版及PDF版供世人閱讀，留意是免費線上閱讀、甚至下載，只要輸入自己的電郵即可，堪稱本年度時裝雜誌界別最驚天動地的送大禮。

現在，大家可以一口氣回顧Nicolas Ghesquière 10年前尚未掌舵Louis Vuitton時的心境，亦可以了解上個年代GUCCI如日中天時Alessandro Michele與Marco Bizzarri的合拍程度，或者回到上世紀的東京，聽山本耀司娓娓道來他與川久保玲之間的愛恨情仇……十年、二十期、數百個專題，數以萬計的文字與圖片，現在皆可自由自在地重溫了。