曾聯乘UNIQLO、Snow Peak　goyemon將傳統雪駄拖鞋潮流化大有前途

炎炎夏日，不論去沙灘玩水或是日常造型，今次介紹的日本品牌goyemon雪駄拖鞋就最適合你。



日本品牌goyemon雪駄拖鞋。（IG@goyemon）

goyemon最為人熟知的，當然是旗下「SETTA × SNEAKER unda」的雪駄拖鞋系列，以日本傳統雪駄加上波鞋的氣墊設計，該系列自2019年推出後，玩轉日本傳統與創新技術的概念，設計出適合時下生活的單品，亦成功地在業界引起注目。該品牌由設計師Ai Onishi與Kenta Takeuchi所組成，他們希望年輕人與和全世界都能透過產品了解日本傳統文化。

Snow Peak × JOURNAL STANDARD relume × goyemon。（goyemon）

與此同時，goyemon曾與Snow Peak、JOURNAL STANDARD relume進行三方聯乘，也曾聯同UNIQLO及White Mountaineering合作推出聯乘系列。日前，該品牌更迎來自家新作「SETTA × SNEAKER unda EVA系列」，顧名思義新款全部採用EVA材質，不但提高了雪駄拖鞋各種的機能性，舒適度更大大提升，而新款比起上一代減輕50%的重量，手感亦更為柔軟及有彈性，並能水洗。

「SETTA × SNEAKER unda EVA」即日起可在goyemon官網購買，含稅價格為11,550日元（港幣約$646），設有黑色和灰色兩款顏色，並提供三種尺碼，包括S（22-25 厘米）、M（24-27 厘米）和 L（26-29 厘米），新版除了提高各種機能性外，外型也更為簡約時尚，這款夏日單品絕對值得大家注目。