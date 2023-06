Pharrell Louis Vuitton首作│Jay-Z、Rihanna拱照成年度流量密碼

新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓。(Getty)

每逢四大時裝周各大品牌舉行Fashion Show勢必星光熠熠,但閃爍指數有如Pharrell Williams今次為Louis Vuitton男裝所打造的SS24季度那樣的誇張程度,卻當真接近前所未見,基本上除了現處於風高浪急的Kanye West外,歐美世界所有黑人音樂巨星都齊集了。



Pharrell Williams LV Fashion Show背後的合唱團乃是來自維珍尼亞的Voice of Fire。(Getty)

只見Jay-Z、Beyoncé、Zendaya位席LVMH主席Bernard Arnault之傍,Rihanna與A$AP Rocky恩愛睇Show羨煞旁人,Tyler, the Creator、Kim Kardashian、Jaden Smith、LeBron James、足球新星比寧咸、以至宋仲基、陳冠希、王嘉爾、NIGO、村上隆一一在列,Pusha T與昔日YSL創意總監及Random Identities主理人Stefano Pilati更擔任Model行Show。如斯舉世無雙動員能力,既是俾面Pharrell Williams,亦彰顯出Louis Vuitton這個LVMH財團「頭馬」之江湖地位,只要LV決心要做,基本上甚麼名人巨星都手到拿來,今次Fashion Show固之然,上年世界盃期間竟一次邀請到美斯、C朗拿度拍攝象棋博弈照,同樣千古傳頌。

所以在這個年輕人手機行先的世代,對於Pharrell Louis Vuitton處子作,人們很快便會將焦點投射在群星拱照、Jay-Z與Pharrell Williams在After Party大展歌喉等時裝時刻之上,衣服設計本身,卻「主人婆細過妹仔」地被人忽略,久而久之,即會被坊間曲解成甚麼Pharrell、LV只會炒作明星效應或玩噱頭之說,引來衞道之士說三道四。其實真正想湊熱鬧看花邊新聞者,每每就是普羅大眾本身,在經濟學上需求帶動供應的關係下,人家Pharrell及LVMH只是來個順水人情,滿足世人好奇心而已,例如大家利用IG Story不斷Share Jay-Z和Pharrell Williams合唱片段之際,其實又有否認真了解過今季Louis Vuitton新季創作構思?

Show裡不時出現的LV-overs標記,取材自「Virginia is for Lovers」標語。(Getty)

LV-overs標記亦有向前任LV男裝創監Virgil Abloh表達致敬意思。(Getty)

可以說Pharrell首作,在連結Louis Vuitton的百年歷史以及自己故鄉美國維珍尼亞文化背景上,絕對落足心機和功夫。一開唱已震撼十足的合唱團歌聲,正正是來自維珍尼亞的Voice of Fire。而在Show中不時出現的LV-overs標記,既是取材自「Virginia is for Lovers」這句誕生於1969年的維珍尼亞旅遊宣傳口號,亦是向前任LV男裝創監Virgil Abloh表達敬意,一如Pharrell在發佈會筆記裡所言:「這一刻在我面前是一個巨人(Virgil)。獻給我們的精神弟兄」。

先承傳,繼而改造並發揚光大的設計情躁,在系列裡比比皆是。(Getty)

新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓。(Getty)

與本身潛在LV男裝繼任人Kanye West一大明顯分別,乃Pharrell Williams是一個謙遜的人,前者堅信自己「I Am a God」,後者在發佈會舉行前後接受訪問時卻一再聲言「自己並非來自Central Saint Martins畢業生,卻一直努力在街頭觀察」,言下之意是或許沒有天馬行空創意,卻願意努力學習。這種先承傳,繼而改造並發揚光大的設計情躁,在系列裡比比皆是,發布會舉行前夕Pharrell的潮流伯樂NIGO便高調到場給予意見,故新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓(雖則IVY Style根源其實正是來自維珍尼亞州一帶東岸城市),而Pharrell忠實工作伙伴Cactus Plant Flea Market主理人Cynthia Lu則擔任今次Fashion Show造型師一職,輕快活潑的奢華街頭味,溢於言表。

取材自Louis Vuitton Damier手袋系列上格紋被Pharrell玩得更徹底。(Getty)

耳朵帽子是今季一大矚目之作。(Getty)

此外圖騰也是今次系列主軸,曝光率最高的首推格仔圖案,明顯取材自Louis Vuitton Damier手袋系列上格紋,類似方式以往Virgil Abloh在生時與NIGO合作的LV²別注都有出現過,但Pharrell玩得更徹底,將它換上各式各樣鮮豔顏色,亦嘗試把它植入到皮褸皮褲之中,當然最矚目也是那些格仔包袋系列。預計下年開賣之日便會被搶購一空。

Pharrell與E.T.參考軍事服領域常見的Camouflage迷彩圖騰,將其改裝成馬賽克版本,並定名為Damouflage。(Getty)

另外很多人事前揣測Pharrell Louis Vuitton處子作,一定會帶來聯乘Nike、adidas、Human Made甚至Jacobs & Co等星級別注,然而事實上卻一個都沒有出現。正當失敗之際,事實上人家今次可是有邀請其他單位合作的,正是美國藝術家E.T.,他是一位主打數碼藝術鬼才,擅長將一系列經典大眾Icon變成馬賽克,滿載上世紀90年代電子遊戲機意味。今次Pharrell便與E.T.參考軍事服領域常見的Camouflage迷彩圖騰,將其改裝成馬賽克版本,並定名為Damouflage,Pharrell發佈會當天高調著用的正是其中一種式樣,集軍事、街頭及玩味一身,明顯迎合到Y2k青年人市場,預計未來將會持續推出,成為Pharrell Williams Louis Vuitton時代重要標記。