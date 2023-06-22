Pharrell Louis Vuitton首作│Jay-Z、Rihanna拱照成年度流量密碼

新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓。（Getty）

每逢四大時裝周各大品牌舉行Fashion Show勢必星光熠熠，但閃爍指數有如Pharrell Williams今次為Louis Vuitton男裝所打造的SS24季度那樣的誇張程度，卻當真接近前所未見，基本上除了現處於風高浪急的Kanye West外，歐美世界所有黑人音樂巨星都齊集了。



Pharrell Williams LV Fashion Show背後的合唱團乃是來自維珍尼亞的Voice of Fire。（Getty）

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只見Jay-Z、Beyoncé、Zendaya位席LVMH主席Bernard Arnault之傍，Rihanna與A$AP Rocky恩愛睇Show羨煞旁人，Tyler, the Creator、Kim Kardashian、Jaden Smith、LeBron James、足球新星比寧咸、以至宋仲基、陳冠希、王嘉爾、NIGO、村上隆一一在列，Pusha T與昔日YSL創意總監及Random Identities主理人Stefano Pilati更擔任Model行Show。如斯舉世無雙動員能力，既是俾面Pharrell Williams，亦彰顯出Louis Vuitton這個LVMH財團「頭馬」之江湖地位，只要LV決心要做，基本上甚麼名人巨星都手到拿來，今次Fashion Show固之然，上年世界盃期間竟一次邀請到美斯、C朗拿度拍攝象棋博弈照，同樣千古傳頌。

所以在這個年輕人手機行先的世代，對於Pharrell Louis Vuitton處子作，人們很快便會將焦點投射在群星拱照、Jay-Z與Pharrell Williams在After Party大展歌喉等時裝時刻之上，衣服設計本身，卻「主人婆細過妹仔」地被人忽略，久而久之，即會被坊間曲解成甚麼Pharrell、LV只會炒作明星效應或玩噱頭之說，引來衞道之士說三道四。其實真正想湊熱鬧看花邊新聞者，每每就是普羅大眾本身，在經濟學上需求帶動供應的關係下，人家Pharrell及LVMH只是來個順水人情，滿足世人好奇心而已，例如大家利用IG Story不斷Share Jay-Z和Pharrell Williams合唱片段之際，其實又有否認真了解過今季Louis Vuitton新季創作構思？

Show裡不時出現的LV-overs標記，取材自「Virginia is for Lovers」標語。（Getty）

LV-overs標記亦有向前任LV男裝創監Virgil Abloh表達致敬意思。（Getty）

可以說Pharrell首作，在連結Louis Vuitton的百年歷史以及自己故鄉美國維珍尼亞文化背景上，絕對落足心機和功夫。一開唱已震撼十足的合唱團歌聲，正正是來自維珍尼亞的Voice of Fire。而在Show中不時出現的LV-overs標記，既是取材自「Virginia is for Lovers」這句誕生於1969年的維珍尼亞旅遊宣傳口號，亦是向前任LV男裝創監Virgil Abloh表達敬意，一如Pharrell在發佈會筆記裡所言：「這一刻在我面前是一個巨人（Virgil）。獻給我們的精神弟兄」。

先承傳，繼而改造並發揚光大的設計情躁，在系列裡比比皆是。（Getty）

新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓。（Getty）

與本身潛在LV男裝繼任人Kanye West一大明顯分別，乃Pharrell Williams是一個謙遜的人，前者堅信自己「I Am a God」，後者在發佈會舉行前後接受訪問時卻一再聲言「自己並非來自Central Saint Martins畢業生，卻一直努力在街頭觀察」，言下之意是或許沒有天馬行空創意，卻願意努力學習。這種先承傳，繼而改造並發揚光大的設計情躁，在系列裡比比皆是，發布會舉行前夕Pharrell的潮流伯樂NIGO便高調到場給予意見，故新季服飾設計亦點點滴滴地流露出Human Made招牌牛仔工裝及IVY Style學院風神髓（雖則IVY Style根源其實正是來自維珍尼亞州一帶東岸城市），而Pharrell忠實工作伙伴Cactus Plant Flea Market主理人Cynthia Lu則擔任今次Fashion Show造型師一職，輕快活潑的奢華街頭味，溢於言表。

取材自Louis Vuitton Damier手袋系列上格紋被Pharrell玩得更徹底。（Getty）

耳朵帽子是今季一大矚目之作。（Getty）

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此外圖騰也是今次系列主軸，曝光率最高的首推格仔圖案，明顯取材自Louis Vuitton Damier手袋系列上格紋，類似方式以往Virgil Abloh在生時與NIGO合作的LV²別注都有出現過，但Pharrell玩得更徹底，將它換上各式各樣鮮豔顏色，亦嘗試把它植入到皮褸皮褲之中，當然最矚目也是那些格仔包袋系列。預計下年開賣之日便會被搶購一空。

Pharrell與E.T.參考軍事服領域常見的Camouflage迷彩圖騰，將其改裝成馬賽克版本，並定名為Damouflage。（Getty）

另外很多人事前揣測Pharrell Louis Vuitton處子作，一定會帶來聯乘Nike、adidas、Human Made甚至Jacobs & Co等星級別注，然而事實上卻一個都沒有出現。正當失敗之際，事實上人家今次可是有邀請其他單位合作的，正是美國藝術家E.T.，他是一位主打數碼藝術鬼才，擅長將一系列經典大眾Icon變成馬賽克，滿載上世紀90年代電子遊戲機意味。今次Pharrell便與E.T.參考軍事服領域常見的Camouflage迷彩圖騰，將其改裝成馬賽克版本，並定名為Damouflage，Pharrell發佈會當天高調著用的正是其中一種式樣，集軍事、街頭及玩味一身，明顯迎合到Y2k青年人市場，預計未來將會持續推出，成為Pharrell Williams Louis Vuitton時代重要標記。