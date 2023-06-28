sacai SS24再聯乘Carhartt　繼承師兄Junya Watanabe讓工裝時裝化

【sacai/ Carhartt/ 聯乘/ 時裝周】很多人觀察東西總會對號入座，例如提起阿部千登勢sacai，只會記得解構主義概念和軍事Bomber Jacket，其實人家貴為世界一線時裝設計師，絕不會獨孤一味下下食老本。



昔日Junya Watanabe與Carhartt WIP的合作。（Junya Watanabe）

例如最新發表的sacai SS24男女混合Collection，經阿部千登勢進化解構重組的傳統衣服，可謂多的是，Bomber Jacket只是其中一小部份。最顯眼的解構項目，首推美國百年工裝品牌Carhartt WIP，環顧整個COMME des GARÇONS家族，與Carhartt緣份最深者向來首推大師兄渡邊淳彌Junya Watanabe，歷年雙方聯乘作品多不勝數，誰不知上年FW23師妹阿部千登勢卻出奇不意與Carhartt展開合作，初時只以為做一季，誰不說現在食過翻尋味，隨時長做長有。

較之Junya Watanabe × Carhartt WIP，sacai × Carhartt WIP風格明顯不同。（sacai）

最出采設計要數這條卡其 × 黑色吊帶長裙。（sacai）

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而較之Junya Watanabe × Carhartt WIP的畫龍點睛稍作修改，sacai × Carhartt WIP每每走大刀闊斧路線。或直接地將單襟、孖襟西裝褸及招牌Carhartt卡其工裝同時拆解，組合成短擺外套或長褸；或抽取工裝常見大口袋，直接縫合到連身工作服之上；不過最出采還是要數一條卡其 × 黑色吊帶長裙，上身取材自Carhartt吊帶工人褲，卻從腰部位置剪開，將sacai招牌百裙裙縫合其中，上身工裝上身晚裝，概念不倫不類，視覺美學卻前衞有型。

許多恤衫、連身裙都經過特別呈扭曲之狀。（sacai）

短褲設計亦很有心機，Cutting遊走於小短褲及裙子之間。（sacai）

夏天必備的Floral Print則選用了大型花奔圖案，存在感更強。（sacai）

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除了聯乘Carhartt WIP解構服飾外，sacai SS24的自家作品同樣工藝處處，許多恤衫、連身裙都經過特別技術燙壓處理，使衣服邊緣和面料或多或少呈扭曲之狀。夏天必備的Floral Print則選用了大型花奔圖案，存在感更強，滿載日本和風又歐陸式的詩情畫意。