CDG時裝周2大超爆男裝鞋作　Nike ACG機能與KIDSLOVEGAITE雙頭

【Comme des Garçons/ CDG/ Nike/ 聯乘】巴黎時裝周正進行得如火如荼,哪場Show話題性最高?本來十之八九認為是Pharrell Williams首度擔正的LOUIS VUITTON,誰不知川久保玲領軍的Comme des Garçons Homme Plus殺大家一個措手不及,憑藉最「PK」之作,俘虜人心。究竟如何PK呢?



年度「最PK」鞋作登場。(Comme des Garçons)

Hood By Air前後鞋後長靴。(Hood By Air)

話說Comme des Garçons Homme Plus SS24季度找來有着英日背景的鞋牌KIDSLOVEGAITE合作打造皮鞋,雖然CDG找皮鞋品牌聯乘造鞋並非新鮮事,以往多次與QUILP by Tricker's推出別注,但今次款式卻極其出位破格,大玩異形皮鞋概念,以「兩頭蛇」方式,製作出左、右有兩個鞋頭的Derby Shoes,極其搶眼,誇張程度媲美當年Hood By Air前後鞋後長靴,堪稱巴黎時裝周史上闊度最長的皮鞋。想來若穿上此鞋行走於香港島半山區橫街窄巷的樓梯,大有仆街跌死之可能,因此稱它為年度「最PK」鞋作,最為貼切。

另一款Comme des Garçons Homme Plus乘KIDSLOVEGAITE則以上下Double Layering方式將兩雙鞋子交搭一起。(Comme des Garçons)

比起鞋作,Comme des Garçons Homme Plus SS24衣服顯得平平無奇。(Comme des Garçons)

若嫌這對PK鞋太難著的話,Comme des Garçons Homme Plus乘KIDSLOVEGAITE尚有另一款別緻鞋作,同樣採用「雙頭」概念,卻以上下Double Layering方式將兩雙鞋子交搭一起,前衞程度依然爆裂,安全程度則一定比PK鞋來得高。

川久保玲亦為老拍檔Nike設計出全新ACG Mountain Fly 2 Low,主打鞋面非凡透氣性能。(Comme des Garçons)

新季Comme des Garçons Homme Plus SS24的焦點全在鞋作之上,衣服的當稍久驚喜。除皮鞋外,川久保玲亦為老拍檔Nike設計出全新ACG Mountain Fly 2 Low,主打鞋面非凡透氣性能,無論在極端潮濕環境,鞋內部仍能保持乾燥舒適,並採用存在感特強堅厚鞋頭橡膠,保護性自然更強,分別黑、白及黑 × 白3色,令一眾Sneakerheads引頸以待。