CDG時裝周2大超爆男裝鞋作　Nike ACG機能與KIDSLOVEGAITE雙頭

【Comme des Garçons/ CDG/ Nike/ 聯乘】巴黎時裝周正進行得如火如荼，哪場Show話題性最高？本來十之八九認為是Pharrell Williams首度擔正的LOUIS VUITTON，誰不知川久保玲領軍的Comme des Garçons Homme Plus殺大家一個措手不及，憑藉最「PK」之作，俘虜人心。究竟如何PK呢？



年度「最PK」鞋作登場。（Comme des Garçons）

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Hood By Air前後鞋後長靴。（Hood By Air）

話說Comme des Garçons Homme Plus SS24季度找來有着英日背景的鞋牌KIDSLOVEGAITE合作打造皮鞋，雖然CDG找皮鞋品牌聯乘造鞋並非新鮮事，以往多次與QUILP by Tricker's推出別注，但今次款式卻極其出位破格，大玩異形皮鞋概念，以「兩頭蛇」方式，製作出左、右有兩個鞋頭的Derby Shoes，極其搶眼，誇張程度媲美當年Hood By Air前後鞋後長靴，堪稱巴黎時裝周史上闊度最長的皮鞋。想來若穿上此鞋行走於香港島半山區橫街窄巷的樓梯，大有仆街跌死之可能，因此稱它為年度「最PK」鞋作，最為貼切。

另一款Comme des Garçons Homme Plus乘KIDSLOVEGAITE則以上下Double Layering方式將兩雙鞋子交搭一起。（Comme des Garçons）

比起鞋作，Comme des Garçons Homme Plus SS24衣服顯得平平無奇。（Comme des Garçons）

若嫌這對PK鞋太難著的話，Comme des Garçons Homme Plus乘KIDSLOVEGAITE尚有另一款別緻鞋作，同樣採用「雙頭」概念，卻以上下Double Layering方式將兩雙鞋子交搭一起，前衞程度依然爆裂，安全程度則一定比PK鞋來得高。

川久保玲亦為老拍檔Nike設計出全新ACG Mountain Fly 2 Low，主打鞋面非凡透氣性能。（Comme des Garçons）

新季Comme des Garçons Homme Plus SS24的焦點全在鞋作之上，衣服的當稍久驚喜。除皮鞋外，川久保玲亦為老拍檔Nike設計出全新ACG Mountain Fly 2 Low，主打鞋面非凡透氣性能，無論在極端潮濕環境，鞋內部仍能保持乾燥舒適，並採用存在感特強堅厚鞋頭橡膠，保護性自然更強，分別黑、白及黑 × 白3色，令一眾Sneakerheads引頸以待。