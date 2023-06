Vans推出全新Premium副線　表示Vault By Vans一個潮流時代的終結

Vans母公司VF Corporation第四季度淨虧損2.149億美元(約16.83億港元),而Vans營業額也下滑了14%。因此,Vans亦面臨著要為母公司實行扭虧為盈的業績壓力。為扭變劣劫,Vans宣告推出全新Premium副線,名為OTW by Vans。



Vans全新Premium副線OTW by Vans。(Vans)

OTW by Vans將提供服裝和鞋款,以旗下兩個不同的系列來呈現,OTW是專注於產品合作,Premium Standard則是把經典單品升級的系列。這兩個類別都是由該品牌副總裁Ian Ginoza監管下的OTW by Vans團隊負責,當中包括前Nike男裝鞋款設計師Dylan Petrenka擔任OTW鞋款設計總監,與HlzBlz創始人Lanie Alabanza-Barcena擔任OTW服裝與配件設計總監。

OTW by Vans最新宣傳照,展示出經典Old Skool 36鞋款。(Vans)

在最新的宣傳照中,OTW by Vans更展示出經典Old Skool 36鞋款,並採用全新OTW構造和表達方式呈現。該副線目的是提升產品和品牌體驗,同時匯集藝術、設計、風格、滑板文化和娛樂領域的夥伴。雖然這一切似曾相識,基本上也與Vault by Vans十分類似,回顧該副線由2003年推出,幫助Vans進軍衝浪與滑板市場外,多年來也與各大品牌與藝術家合作無間,包括Gucci、Brain Dead、JJJJound、Joe Freshgoods、Fergadelic與Frida Kahlo等。

Gucci × Vault by Vans(Gucci)

另外,OTW by Vans預計將於2024年初首次發售,並迎來最新合作拍檔S.R. STUDIO. LA. CA.,由Sterling Ruby主導,更決定在今年終把Vault by Vans副線結束。該品牌副總裁表示:「OTW by Vans是將品牌重新定位,回歸真正的自己,回到Off the Wall。」當然,為了揭曉Vans的擴展,OTW by Vans與Playlab, Inc.、California Skateparks聯手合作設計的展覽活動,於本週巴黎男裝時裝週期間進行。

就如品牌副總裁所說,像許多品牌一樣,Vans也經歷過高峰與低谷,由於該品牌起源於滑板運動,這絕對是它的獨特性與核心競爭力,不知道今次新副線會否令Vans營業額再創明天?拭目以待吧。