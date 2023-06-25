Vans推出全新Premium副線　表示Vault By Vans一個潮流時代的終結

Vans母公司VF Corporation第四季度淨虧損2.149億美元（約16.83億港元），而Vans營業額也下滑了14%。因此，Vans亦面臨著要為母公司實行扭虧為盈的業績壓力。為扭變劣劫，Vans宣告推出全新Premium副線，名為OTW by Vans。



Vans全新Premium副線OTW by Vans。（Vans）

OTW by Vans將提供服裝和鞋款，以旗下兩個不同的系列來呈現，OTW是專注於產品合作，Premium Standard則是把經典單品升級的系列。這兩個類別都是由該品牌副總裁Ian Ginoza監管下的OTW by Vans團隊負責，當中包括前Nike男裝鞋款設計師Dylan Petrenka擔任OTW鞋款設計總監，與HlzBlz創始人Lanie Alabanza-Barcena擔任OTW服裝與配件設計總監。

OTW by Vans最新宣傳照，展示出經典Old Skool 36鞋款。（Vans）

在最新的宣傳照中，OTW by Vans更展示出經典Old Skool 36鞋款，並採用全新OTW構造和表達方式呈現。該副線目的是提升產品和品牌體驗，同時匯集藝術、設計、風格、滑板文化和娛樂領域的夥伴。雖然這一切似曾相識，基本上也與Vault by Vans十分類似，回顧該副線由2003年推出，幫助Vans進軍衝浪與滑板市場外，多年來也與各大品牌與藝術家合作無間，包括Gucci、Brain Dead、JJJJound、Joe Freshgoods、Fergadelic與Frida Kahlo等。

Gucci × Vault by Vans（Gucci）

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另外，OTW by Vans預計將於2024年初首次發售，並迎來最新合作拍檔S.R. STUDIO. LA. CA.，由Sterling Ruby主導，更決定在今年終把Vault by Vans副線結束。該品牌副總裁表示：「OTW by Vans是將品牌重新定位，回歸真正的自己，回到Off the Wall。」當然，為了揭曉Vans的擴展，OTW by Vans與Playlab, Inc.、California Skateparks聯手合作設計的展覽活動，於本週巴黎男裝時裝週期間進行。

就如品牌副總裁所說，像許多品牌一樣，Vans也經歷過高峰與低谷，由於該品牌起源於滑板運動，這絕對是它的獨特性與核心競爭力，不知道今次新副線會否令Vans營業額再創明天？拭目以待吧。