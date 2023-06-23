DSM力捧新牌AIREI　聯乘ASICS打造石膏跑鞋　前衞程度媲美CCP神作

【Dover Street Market/ AIREI/ ASICS/ 聯乘】長江後浪推前浪，時裝世界每年每月都有新品牌湧現，早幾年大家還為A-COLD-WALL*、SAINT MICHAEL的舊化美學感到雀躍之際，現在卻已變得輕鬆平常，不再新奇，可見移情別戀，注定是時裝人之天性，但願只是對衣服是這對吧～



Drew Curry 2020年才創立的AIREI，不到兩年時間，已成Dover Street Market力捧新牌。（AIREI）

那麼與A-COLD-WALL*、SAINT MICHAEL同屬陰暗街頭風新牌有誰？來自美國的AIREI明顯聲望最高，主理人Drew Curry 2020年才創立AIREI，不到兩年時間，已成Dover Street Market力捧新牌，擺賣在DSM銀座店最當眼處，上年更入選2022年LVMH Prize決賽圈，雖然敗給另一新人王S.S.Daley，卻連Kanye West、Bad Bunny都爭相著用支持者了，前途無可限量。

AIREI × ASICS GT-2160。（AIREI）

每隻鞋其石膏厚薄大小，高低起伏及分佈情況也不一。（AIREI）

連鞋盒都進行打石膏處理。（AIREI）

有關AIREI衣服作品如何魅力之高，《一物》頻道早前已介紹過，可按以下連結重溫。

今次想講的是這些才情無限的新品牌，總會受到傳統大品牌所關注，邀請合作從而更上一層樓。果不其然，日前ASICS潮流支線ASICS SportStyle宣告已經與AIREI合作策劃新一輪Crafts for Mind企劃，以GT-2160跑鞋為主題，超限定方式打造50對，承惠€180歐元（約$1,530港元），於洛衫磯慈善潮流團體3537的店舖開售，想來文章出街之日運動鞋已經Sold Out了。

那麼何解明知Sold Out都想向大家介紹？只因這對AIREI × ASICS GT-2160實在驚為天人，堪稱鬼斧神工。以白色石膏為材料，Drew Curry親自為每對鞋子進行「打石膏」工序，從上料、固定形態到風乾，Drew Curry都進行前瞻性十足的調配，每隻鞋其石膏厚薄大小，高低起伏及分佈情況也不一，因此每雙AIREI × ASICS GT-2160都是獨一無二，並不會一樣，每論從收藏價值還是藝術角度看，都是一絕。

而AIREI這種將鞋形變質扭曲的特異製法，更今人想起Avant-garde服裝流派巨匠Carol Christian Poell的傳奇神作Drip Sneakers，將橡膠和經特別調配的PACAL-PTC材料合成，製作鞋底，使大底呈現出有如滴水一樣之形態，縱然走起路上來甚不舒適，視覺效果卻極其震撼，坊間甚至有不少Fans根本就不拾得穿著，純粹買回來當裝飾擺設欣賞之用，足證製球鞋之道，實在是博大精深呢。