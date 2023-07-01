Onitsuka Tiger新版MEXICO 66投向環保潮流　仙人掌造鞋超特別

【Onitsuka Tiger/ 波鞋】論近代時裝世界最大洪流，並非Normcore或Y2k，而是可持續時裝Sustainable Fashion，與其說它是時尚潮流一種，倒不如形容它是一種意識形態更貼切，前者會有興衰，後者卻是一種道德覺醒及對地球的責任，非但不會褪色，更只會愈趨普及。



原來仙人掌都可以造鞋，實在意想不到。（Onitsuka Tiger）

清一色以純色登場，耳目一新。（Onitsuka Tiger）

面對如斯蔚然成風，各大服飾品牌都施展渾身解數來救救地球。日本Onitsuka Tiger鬼塚虎最近便宣布成功與墨西哥衣料公司DESSERTO®合作，成功將一種透過仙人掌纖維及其他原材料製成，名曰DESSERTO®的材質，引用到製作招牌運動鞋MEXICO 66™之上，打造出一式五款MEXICO 66™ CACTFUL™別注跑鞋，1966年誕生的鞋款，到了今日仍然能夠帶來驚喜，實在不得不佩服Onitsuka Tiger團隊的決心和設計功力。

鞋面主要部分，及鞋墊、鞋帶等其他部分均採用可回收材料製作，符合Onitsuka Tiger鬼塚虎嚴格的環保標準。（Onitsuka Tiger）

DESSERTO®環保生物材料特點是不使用鄰苯二甲酸鹽或聚氯乙烯等有害化學物質，製造過程能減少大約80%二氧化碳排放，加上耗水量少，十分切合Sustainable Fashion要旨。在功能角度，這些天然材質也具備了耐用耐磨、防紫外線以及質地柔軟之效能，而且就算從美學角度觀察，這批MEXICO 66™ CACTFUL™亦為Onitsuka Tiger開闢了全新氣象，以往MEXICO 66™從元祖白 × 藍 × 紅配色開始，均一直以撞色的色調配搭示人，現在CACTFUL™卻一反常態，清一色以純色登場，粉紫、粉藍乃至青草綠配色，耳目一新，據知AW23季度便會正式面世，叫人期待。