藤原浩進軍日本生果市場？　打造¥10,000 fragment別注閃電哈密瓜

【藤原浩/ SHIKI FARMERS CLUB/ fragment design/ 聯乘/ 日本生果】數年前藤原浩應Nike之邀到旺角波鞋街接受《一物》專訪時曾說，未來潮流世界的重心並不再僅侷在衫褲鞋襪領域，果然其後教父瞬即打進飲食市場，與內地喜茶合作，推出別注系列。



現在，藤原浩更進軍日本生果市場。



fragment design × SHIKI FARMERS CLUB閃電哈密瓜。（fragment）

藤原浩過往便曾聯乘內地喜茶。（fragment）

正當世人以為藤原浩會打蛇隨棍上，持續開拓中國內地飲食市場之際，日前教父卻突然背靠他的祖國，與日本農業品牌SHIKI FARMERS CLUB合作，研發出從滋賀縣生產種植的fragment哈密瓜，藤原浩自家品牌fragment design招牌閃電Logo，立體地呈現在哈密瓜皮之上，結合藤原浩特別設計的炫黑盒子包裝，不但每個承惠¥10,000日圓，更在網店上每人只限購一個，雖然昂貴，但實情甫推出已被搶購一空，教父的號召人就是如斯驚人。

實情甫一推出已被搶購一空。（SHIKI FARMERS CLUB）

SHIKI FARMERS CLUB主理人横江巧真。（SHIKI FARMERS CLUB）

對於潮流人而言fragment design當然熟識到不行，那麼與之合作的SHIKI FARMERS CLUB又是何方神聖？據知它可是一個源自滋賀県草津市的農場、農業組織及品牌，目的是一改日本農業蔬果市場日漸式微之氣運。眼見與其他已發展國家一樣，農業耕種已成古老職業，年輕一輩極少主動投身加入，而為改變日本農業形象，使它成為人人嚮往具吸引力的職業，農業家横江巧真毅然集結日本全國30多名耕種精英，創立SHIKI FARMERS CLUB，提倡以最有型方式，生產最優質美味蔬果。現在得藤原教父賞中，邀請合作，立即熱爆全球，揚名立萬。