CLOT x Nike Dunk Low波鞋登場！軟木塞鞋面配可拆Swoosh款式自組

作為玩轉度極高的聯名代表，陳冠希透過美式街頭融合華人文化的特殊角度，成功表達了東西半球不因距離而受限制的合作可能，同時也讓全球潮人體會 CLOT 與之不同的設計語言，就連近期飽受矚目的 CLOT x Nike Dunk Low，憑藉多次出鏡，討論程度也依然不輸其他聯乘球鞋。



如今，隨著首波發售即將結束、官方圖輯正式到來，第二波入手機會或許再度來襲。

CLOT x Nike Dunk Low「Cork」官圖釋出！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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坐等 SNKRS 上架！CLOT x Nike Dunk Low 官圖發佈

排定於 6 月 23 日發售的 CLOT x Nike Dunk Low，在 JUICE 門店以及官網採取投籤方式販售，但隨著官方圖輯釋出，首波發售後又多了不同角度的近賞可能；其中，除了先前就知道以陳冠希設計原稿之處，而打造獨一無二的「軟木塞」材質鞋面，今次也更能看出表面兩種紋路的交錯堆疊，此外，原定附贈的六組款式 Swoosh，Nike 也分別透露了不同版本的鞋帶組合，即是為了讓鞋款能夠有著更多創意突破，最後則是在中底收以刷白成色，呼應近期討喜的舊化氛圍，無處不令人喜愛陶醉。

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關於 CLOT x Nike Dunk Low「Cork」第二波發售情報雖然還未公開，但預計很快就會上架 SNKRS，有興趣的朋友務必留意。

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