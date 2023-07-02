【展覽】古道具店日本昭和娃娃展　上世紀公仔與法國時裝關係密切

【展覽/ 古道具/ 日本】現今科技一日千里，以時裝世界為例，許多Model廣告的照片或短片，是真人抑或AI機器人所為，早已傻傻分不清。



不過，回顧潮流歷史，非真實人類的「人」在時裝設計領域發揮影響力，早在上世紀其實就存在，土瓜灣古道具店夕拾最近所舉辦的一展覽，便為相關課題提出有力依據。



關係娃娃與時裝文化的故事，你又知多少？（攝影：黃寶瑩）

當然那個時代的「人」絕非虛擬AI人，而是「人偶」、「娃娃」與「公仔」。今次古道具店夕拾「re : pose 日本昭和造型娃娃及插畫展」，店主Wing及Sylvia便找來娃娃收藏家兼插畫師Lio Bearsley合作，一口氣展出數十枚昭和時代娃娃、插畫、畫冊及相關時代的海報作品，堪稱香港近年最完備的昭和娃娃展覽。

每個娃娃造工都唯妙唯肖。（攝影：黃寶瑩）

re : pose 日本昭和造型娃娃及插畫展。（攝影：黃寶瑩）

利用人偶設計時裝的Madeleine Vionnet。（Vionnet）

誠如Sylvia所言，日本昭和造型娃娃盛行於上世紀50至80年代，它原型則來自1930年代法國人偶。這裡更涉及時裝世界一個偉大的人與歷史，遠在Coco Chanel本尊風行天下的世代裡，實情並不缺其他才華橫溢女性時裝設計師，當中主要有三：一是近年再度為人熟識的Elsa Schiaparelli；二是將Draping技藝發揮極緻的Alix Barton（Madame Grès）；而第三位則是今文重點介紹的Madeleine Vionnet。

Bias Cut是Madeleine Vionnet馳名天下之獨門秘技。（Vionnet）

那個時代歐洲女性剛剛摒棄了緊身胸衣，追求自然解放，但這也代表了如女生仍然展現婀娜多姿的身材曲線，便須透過節食和健身來修身，久而久之，卻讓女性在捨棄胸衣之後又迎來另一個新煩惱。如是者，Madeleine Vionnet從古典希臘雕像之中吸取靈感，利用以前僅限於應用在衣領部份的斜裁布料Bias Cut，來製作整件衣服，讓服飾表現出猶如水一樣流動的不規則與幾何形狀，為當代時裝設計奠下全新里程碑。

雖然啟蒙自古希臘雕像上的衣服，但這些雕像每每極其巨大，Madeleine Vionnet如要時常利用它們來作製衣模版甚不方便，真實模特兒卻難以無時無刻伴隨設計師製作衣服。喜幸聰明的Vionnet很快找來解決方法，就是利用當時法國甚流行的人偶公仔，來當作Tailors Dummy助她製作衣服。Vionnet總愛將不同小布塊釘在公仔身上，繼而進行高超裁剪，製作出來的迷你衣服，則會被當作衣版，應用到真實Model的Haute Couture高級訂造時裝領域之上，別樹一格之設計方面，至今仍然叫人津津樂道。

各式各樣衣服圖案、用色、剪裁，乃至俏臉上妝容髮型，均可以窺探出當時日本時裝潮流與文化風氣。（攝影：黃寶瑩）

日本昭和造型娃娃盛行於上世紀50至80年代，而它的原型則來自1930年代的法國人偶。（攝影：黃寶瑩）

由此可見，昭和娃娃的根源本就與時裝有着千絲萬縷關係，故發展至1950-80年代，這些Made in Japan的公仔已發展出千變萬化造型，各式各樣衣服圖案、用色、剪裁，乃至俏臉上妝容髮型，均可以窺探出當時日本時裝潮流與文化風氣，每一套衣飾與姿勢的娃娃，其生產數量都很少，十分珍貴，是一本既可愛又立體的歷史教科書。

除娃娃外，展覽展出了許多相關插畫、畫冊。（攝影：黃寶瑩）

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從意義上看，昭和造型娃娃每每被視為一種家居擺設或收藏品，而非玩具的一種。（攝影：黃寶瑩）

對於時裝人而言，衣服應會比娃娃本身更吸睛。（攝影：黃寶瑩）

或許看到此，大家會覺得昭和娃娃與誕生於1959年美國Barbie十分相似，Sylvia卻導出兩者根本性分別：「Barbie屬舊時代女孩子不可或缺的玩伴，事關它們關節位能夠擺動，在本質意義上是一款玩具。」

「不過昭和娃娃則大不同，其手腳關節通常都是固定，並不能郁動，所以意義上它們每每被視為一種家居擺設或收藏品，而非玩具一種。因此當時女生總愛將娃娃擺放於房間床頭、鋼琴或架子上，現在更有人帶它們周遊列國，到名勝古跡面對面影相拍照去。」

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鐵漢柔情的夕拾店主Wing。（攝影：黃寶瑩）

此外，看過《Barbie》電影的人都會知道，既然有Barbie，阿Ken同樣少不了。其實在昭和娃娃界別亦曾出現過男生版本公仔，不過不太受歡迎，鮮有人去搜羅收藏。但有趣的是夕拾方面最先收藏這些娃娃者，並非溫文爾雅女店主Sylvia，反是粗獷豪邁的男店主Wing。這位鐵漢柔情收藏家年青時代便早早「入坑」，四方八面搜藏眼前這些珍寶。箇中原由，除了是娃娃當真精美外，原來也涉及考據精神在其中，理由是Wing想將香港知名女生漫畫《13點》經典換裝公仔紙，與昭和娃娃進行比較，從而了解彼此之間相互影響的關係。

早年adidas與《13點》合作打造的經典換裝公仔紙。（adidas）

那麼究竟是有昭和娃娃先抑或有《13點》公仔紙先呢？Sylvia就代阿Wing回答：「應該是有昭和娃娃先的呢。」可見法國人偶、昭和娃娃與香港《13點》，彼此之間原來有着如此優美的沿革。

INFO

re : pose 日本昭和造型娃娃及插畫展

日期：即日起至7月10號（星期二休息）

時間：11am - 7pm

地點：土瓜灣九龍城道90號安樂工業大廈A座9樓