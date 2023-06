戴妃、Kate Moss最愛　英國水靴老字號Hunter續持失勢陷破產危機

Hunter作為英國老字號防水靴品牌,日前因債務超過1億英鎊,進入破產管理程序,究竟所為何事?



Hunter進入破產管理程序。(IG@hunterboots)

Hunter擁有160年歷史,持有多項王室認證,並於1856年在愛丁堡成立,當時名為「North British Rubber Company」,該品牌是英國第一間生產膠靴的公司,在第一次和第二次世界大戰期間為軍隊提供膠靴。最初由生產輪胎、高爾夫球、熱水瓶、膠地板等商品,後來第一次世界大戰更被要求向士兵提供堅固的膠靴,由於Wellington Boot有助避免戰壕足,因此產量急劇增加,當時總共生產了超過180萬對膠靴。

Kate Moss愛穿Hunter Wellington Boot。(Getty Images)

鑑於Hunter防水靴出名耐用,長期都有大量支持者,從戴安娜皇妃、英女王到Kate Moss、Cara Delevingne、Alexa Chung等人都愛上,而Wellington Boot就像是一個英式生活或是英國鄉村美學的象徵,而這種聯繫亦吸引到大多新顧客。不過,據說品牌自2008年將生產線搬至中國後,很多人都批評膠靴質量大幅下降,而管理者並將公司破產歸咎於新冠疫情、通貨膨脹和乾旱天氣之上。

+ 1

其實Hunter早於2006年也曾進入破產管理程序,當時被Pentland Group收購,並在2008年將生產線轉移至中國,更在同年收入達到創紀錄的1.138億英鎊,但疫情期間業務卻大幅下滑,而防水靴的競爭環境也變得更激烈,例如Aigle、Le Chameau都愈來愈受歡迎。

Hunter官網上顯示未來近況。(網上截圖)

不過,正所謂有危就有機,早前Hunter的知識產權,已出售給一間美國公司Authentic Brands Group,旗下還持有Brooks Brothers、Ted Baker、Reebok等品牌。該公司總裁Nick Woodhouse表示:「只要一提到Wellington Boot,第一個聯想到就是Hunter,我們認為出口至世界各地,它依然擁有巨大並未被開發的價值。」只要細心發現的話,該Hunter官網上更顯示:「We’re creating a new experience for you. Sign up below to be notified when we launch!」未來品牌發展能否東山再起?拭目以待。