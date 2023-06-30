戴妃、Kate Moss最愛　英國水靴老字號Hunter續持失勢陷破產危機

Hunter作為英國老字號防水靴品牌，日前因債務超過1億英鎊，進入破產管理程序，究竟所為何事？



Hunter進入破產管理程序。（IG@hunterboots）

Hunter擁有160年歷史，持有多項王室認證，並於1856年在愛丁堡成立，當時名為「North British Rubber Company」，該品牌是英國第一間生產膠靴的公司，在第一次和第二次世界大戰期間為軍隊提供膠靴。最初由生產輪胎、高爾夫球、熱水瓶、膠地板等商品，後來第一次世界大戰更被要求向士兵提供堅固的膠靴，由於Wellington Boot有助避免戰壕足，因此產量急劇增加，當時總共生產了超過180萬對膠靴。

Kate Moss愛穿Hunter Wellington Boot。（Getty Images）

鑑於Hunter防水靴出名耐用，長期都有大量支持者，從戴安娜皇妃、英女王到Kate Moss、Cara Delevingne、Alexa Chung等人都愛上，而Wellington Boot就像是一個英式生活或是英國鄉村美學的象徵，而這種聯繫亦吸引到大多新顧客。不過，據說品牌自2008年將生產線搬至中國後，很多人都批評膠靴質量大幅下降，而管理者並將公司破產歸咎於新冠疫情、通貨膨脹和乾旱天氣之上。

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其實Hunter早於2006年也曾進入破產管理程序，當時被Pentland Group收購，並在2008年將生產線轉移至中國，更在同年收入達到創紀錄的1.138億英鎊，但疫情期間業務卻大幅下滑，而防水靴的競爭環境也變得更激烈，例如Aigle、Le Chameau都愈來愈受歡迎。

Hunter官網上顯示未來近況。（網上截圖）

不過，正所謂有危就有機，早前Hunter的知識產權，已出售給一間美國公司Authentic Brands Group，旗下還持有Brooks Brothers、Ted Baker、Reebok等品牌。該公司總裁Nick Woodhouse表示：「只要一提到Wellington Boot，第一個聯想到就是Hunter，我們認為出口至世界各地，它依然擁有巨大並未被開發的價值。」只要細心發現的話，該Hunter官網上更顯示：「We’re creating a new experience for you. Sign up below to be notified when we launch!」未來品牌發展能否東山再起？拭目以待。