瘋傳EDC陳冠希CLOT轉會adidas　以報NIGO過檔Nike一戰之仇？

【陳冠希/ CLOT/adidas/ Nike】夏日炎炎，原來不止足球、籃球體壇轉會交易頻繁，就連時裝潮流世界同樣如此，那邊廂NIGO早前才宣告捨棄多年戰友adidas，轉投死敵Nike懷抱，這邊廂三間牌原來亦已即時作出反應。



陳冠希與Nike合作關係即將告一段落。（CLOT）

《一物》頻道於今年4月評論，NIGO轉會Nike絕非單一項目，勢必引起連鎖反應，例如當今Louis Vuitton男裝總監Pharrell Williams亦可能步NIGO後塵，加盟大剔。故面對死敵來勢洶洶，作為歐洲最大運動品牌的adidas當然不能坐以待斃，今次主動出擊邀請陳冠希自家品牌CLOT結盟，正是「還拖」第一步。

Jerry Lorenzo主理的Fear of God及潮店ROUND TWO老闆Sean Wotherspoon都是捨Nike而加盟adidas的知名例子。（Fear of God）

歷代Nike聯CLOT球鞋，就以Air Force 1 Hyperstrike 1World CLOT最經典。（CLOT）

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反顧歷史，其實adidas搶「Nike人」的案例並不缺少，近代最知名例子，無疑首推Kanye West，但除了YEEZY以外，Jerry Lorenzo主理的Fear of God及潮店ROUND TWO老闆Sean Wotherspoon，同在此列。今次到陳冠希加入戰陣，想必在潮流世界，特別是東亞市場掀起旋風，事關EDC向來擅長利用傳統東方元素去設計球鞋，遠至盤古初開Air Force 1 Hyperstrike 1World CLOT，近至功夫鞋CLOTEZ，均彰顯出設計師的愛國情懷，想來加盟之後adidas的中國內地市場一定輸不了，如虎添翼。